María Eugenia Ritó sorprendió a su mejor amigo con una mega fiesta de cumpleaños: torta de chocolate, tablas de sushi y un rincón de brillos

María Eugenia Ritó eligió una ocasión especial para agasajar a Ever Zelaya, la persona que la acompaña desde hace varios años. Los registros publicados en las redes sociales dejaron ver los preparativos y varias escenas del encuentro, que incluyó una ambientación pensada para la ocasión.

La artista también dejó un comentario dedicado a quien considera fundamental en su entorno más cercano. Entre los registros del evento, las sonrisas y los detalles de la organización, una dedicatoria sobre su relación personal aportó el testimonio más significativo. Allí habló del tiempo que comparten y del apoyo mutuo.

Así fue la fiesta que María Eugenia Ritó preparó para Ever Zelaya

En la celebración organizada por María Eugenia Ritó se destacó un rincón de brillos con fondo espejado, formado por pequeñas placas cuadradas que reflejaban luces multicolores. En el centro aparecía un cartel luminoso con la frase "Happy Birthday", acompañado por globos rojos, grises y plateados. El sector estaba acondicionado para que los invitados pudieran posar frente a la cámara.

La escenografía se extendía hacia otra parte del salón, donde aparecían adornos metalizados en forma de estrella y destellos verdes, azules y violetas proyectados sobre el techo. Los videos también dejaron ver una mesa dispuesta con vajilla y copas. Por su parte, la comida tuvo uno de sus principales atractivos en una extensa tabla de sushi.

El recorrido de cámara permitió apreciar filas de rolls, piezas de salmón y diferentes presentaciones sobre una bandeja de madera. El servicio incluía una decoración bastante amplia y acompañamientos, mientras la superficie estaba dispuesta para compartir las preparaciones entre los presentes.

El sushi que acompañó la celebración.

Otro clip exhibió una selección de bebidas sobre una superficie auxiliar. Había gaseosas, jugos, botellas de espumante y otros productos reconocibles por sus etiquetas. Estas tomas completaron el recorrido audiovisual por la organización, mientras que otro registro mostró a los asistentes reunidos para disfrutar de la velada. El postre principal fue una torta de chocolate con cobertura oscura, decorada con un borde rojizo y la inscripción «LIBRA BABY». En la grabación se distinguen velas del mismo tono y una llama encendida.

El diseño acompañó la estética general del festejo, dominada por los reflejos metalizados y los detalles colorados. Después de mostrar el montaje, el registro principal incluyó personas reunidas frente al cartel luminoso. Varias se acercaron al teléfono, sonrieron y posaron durante la noche.

María Eugenia Ritó homenajeó a su amigo con una sorpresiva fiesta de cumpleaños

El emotivo mensaje de María Eugenia Ritó a Ever Zelaya por su cumpleaños

María Eugenia Ritó le dedicó a Ever Zelaya un comentario especialmente afectuoso, que comenzó con el deseo de que pudiera concretar sus proyectos personales. "Yo agradezco todos los días por tenerte a mi lado", expresó en el texto. La declaración introdujo una serie de palabras sobre el lugar que esa compañía ocupa en su vida.

En uno de los pasajes más personales, la exvedette lo definió como "Mi gran amiga, compañera de vida y mi hijita del alma". Además, aseguró que llevan casi seis años juntos y recordó que se acompañaron en situaciones buenas y difíciles. Con esas palabras, destacó la importancia de una relación que se mantiene dentro y fuera del ámbito laboral.

La dedicatoria continuó con una promesa: "Acá voy a estar siempre para protegerte, sabelo". También mencionó las risas, las lágrimas y los abrazos que comparten, antes de cerrar con una invitación a celebrar. El saludo resulta especialmente significativo por los antecedentes conocidos de esta amistad, que comenzó a través de las redes sociales.

La torta utilizada para el cumpleaños.

El vínculo ya había sido mencionado en una entrevista reciente. Entonces, la actriz explicó que convivía con quien consideraba su mano derecha. También destacó el acompañamiento que recibía en sus actividades profesionales y en distintos aspectos de su vida personal.

En octubre de 2020 ya existía un antecedente público de ese afecto. Por entonces, la artista había compartido una felicitación dirigida a su amigo por su cumpleaños, acompañada por una imagen de ambos. Aquel mensaje incluía expresiones de cariño y agradecimiento por tenerla cerca, según quedó registrado en una publicación de ese año. En otra de las imágenes entregadas para esta nota, los dos se acercan para darse un beso, con prendas oscuras y accesorios llamativos. El retrato aporta una escena diferente de la selfie anterior y muestra otra demostración de cariño.

Otro de los retratos compartidos de María Eugenia Ritó y Ever Zelaya, que refleja el afecto que mantienen.

Con esta fiesta, María Eugenia Ritó homenajeó públicamente a Ever Zelaya, mientras las historias mostraron distintos aspectos de la preparación del encuentro. La propuesta gastronómica, las luces y las escenas con invitados acompañaron un mensaje mucho más personal: el agradecimiento por casi seis años de compañía y el deseo expresado de que ese vínculo continúe.