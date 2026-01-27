María Fernanda Callejón denunció que su hermana secuestró a su padre y no se lo permite ver

María Fernanda Callejón hizo un descargo tan crudo como doloroso al aire de Intrusos, donde expuso el conflicto familiar que mantiene con su hermana Sandra y aseguró que la relación está completamente rota. Entre lágrimas, la actriz fue contundente al explicar que la situación llegó a un punto sin retorno y que su prioridad hoy es proteger a su hija y a su padre.

“Lamentablemente mi hermana no es más la hermana que yo amé, no es la hermana que yo conozco; es una persona que eligió otro camino que nos hizo mucho daño y que le hace mucho daño a mi padre”, expresó María Fernanda Callejón, visiblemente afectada. En ese contexto, también reveló que el vínculo está tan quebrado que incluso su hija Giovanna decidió cortar todo contacto con su tía.

La contundente declaración de Fernanda Callejón

El eje más grave del conflicto gira en torno a la situación de su padre, un hombre de 88 años que padece demencia senil. María Fernanda Callejón lanzó una acusación directa contra su hermana al relatar cómo se habría dado la internación del adulto mayor: “Mi hermana me lo secuestró hace muchos años… lo tiró en un geriátrico donde es el lugar donde menos mi papá quería estar”, afirmó sin rodeos.

Según su versión, la decisión habría tenido un trasfondo material: “Ella lo mete en el geriátrico para quedarse con la casa… vive hace años en la casa donde murió mi madre”, aseguró, en referencia a la propiedad familiar ubicada en Carlos Paz. La actriz sostuvo que su padre tiene derecho a permanecer en su hogar y remarcó que jamás fue consultada ni informada sobre esa determinación.

El fracturado vínculo de la familia Callejón

El conflicto no solo afectó a las hermanas, sino que también alcanzó a la nueva generación. María Fernanda Callejón confirmó que su hija Giovanna decidió bloquear a Sandra de todas las redes sociales: “Mi hija la tiene bloqueada de todos lados y solo nosotros sabemos por qué”, señaló con firmeza.

Luego explicó el motivo que desencadenó esa decisión: “un día agarró el teléfono, se ve que no se dio cuenta qué teléfono agarró y era el de mi hija… dijo cosas impropias que una nena no tiene que escuchar”. Finalmente, María Fernanda Callejón dejó en claro que no hay posibilidad de reconciliación. “ya no tengo más hermana”, afirmó, cerrando un capítulo familiar atravesado por el dolor y la decepción.