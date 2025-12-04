María Fernanda Callejón habló con Moria Casán y aclaró qué ocurrió entre su hija y el nieto de la diva

Lo que comenzó como una charla distendida entre Moria Casán y María Fernanda Callejón terminó revelando una serie de anécdotas que muestran cómo transita su primer noviazgo Giovanna Diotto, la hija de la actriz, con Dante Della Paolera, nieto de la conductora. Ambas decidieron contar detalles de esta incipiente relación infantil que, según explicaron, atraviesa momentos propios de cualquier romance, incluyendo expectativas, pequeños olvidos y declaraciones sinceras.

La conversación tomó color cuando Moria quiso saber si Giovanna se había comunicado con su nieto el día de su cumpleaños. Callejón contó la verdad sin vueltas: “Se quedó dormida. Se olvidó de poner la alarma”, dijo entre risas. Ese simple episodio derivó en una escena dulce, porque según relató, Dante esperaba con ilusión que su novia fuera la primera en llamarlo. “Él la llamó para su cumple porque quería que ella fuera la primera. El amor es así”, agregó, describiendo la inocencia del vínculo.

Para contextualizar la historia, Moria recordó que fue ella misma quien, en su programa, había adelantado el romance como un enigmático. Allí confirmó que su nieto y la hija de Callejón estaban comenzando a salir, una noticia que desde entonces despertó ternura entre los seguidores de ambas. La diva recordó otra charla que tuvo con Dante, donde el niño le contó que la pareja decidió “oficializar”, aunque todavía discutían quién se había declarado antes. Entre humor y orgullo, la conductora celebró ese intercambio que, según dijo, mostraba lo enamorados que estaban.

Callejón también aportó una mirada sobre lo ocurrido tras el olvido del llamado matutino. “Creo que a él no sé si le gustó mucho. Pero viene de Sofía Gala la cosa, que son de perfil bajo”, detalló, insinuando que el pequeño quizás prefirió procesar el gesto en calma. Pese a todo, la comunicación entre ellos se retomó rápidamente: “Después a la tarde ella le mandó un mensaje y a la noche él le contestó. El amor todo lo gana”, relató, dejando en claro que el malentendido duró poco.

Ambas recordaron también cómo comenzó este vínculo. Según explicaron, los chicos se conocieron durante una obra de teatro en la que participaban Sofía Gala y Callejón, y desde entonces se hicieron inseparables. Con el tiempo llegaron incluso las pijamadas en ambas casas, demostrando que el trato entre familias es cercano y fluido.

A pesar de ser un romance infantil, la historia generó simpatía porque muestra la espontaneidad de los primeros vínculos afectivos. Entre risas, confidencias y situaciones cotidianas, Moria Casán y María Fernanda Callejón dejaron ver que acompañan este pequeño amor con naturalidad, sin dramatismos y celebrando la autenticidad de sus hijos.

