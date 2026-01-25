Adiós al short de jean clásico: Lucía Celasco se suma al revival noventoso y deslumbró con un modelo mini

La moda siempre vuelve, pero cuando lo hace de la mano de referentes de estilo, el impacto es inmediato. Esta vez fue Lucía Celasco quien marcó tendencia con un look que remite de lleno a los años 90 y principios de los 2000, confirmando que el revival Y2K sigue más vigente que nunca.

Lucía Celasco se suma al revival noventoso y le dice adiós al short de jean clásico

En una selfie frente al espejo, con actitud relajada y guiño canchero, Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, apostó por una fórmula que mezcla nostalgia y actualidad: top camuflado con hombro caído y short de jean mini, una dupla que fue furor en otra década y que hoy regresa con fuerza. El resultado es un estilismo descontracturado, fiel al espíritu de aquella época en la que la moda celebraba la individualidad y la irreverencia.

Lucía Celasco

El print camo, protagonista indiscutido del outfit, fue un emblema de los 90 cuando dejó su origen utilitario para instalarse en el universo pop. Íconos de la música y la cultura MTV lo transformaron en sinónimo de rebeldía y estilo urbano, y en este 2026 vuelve reinterpretado en clave fashionista. La modelo lo combinó con un short de jean desflecado y tiro bajo, el mensaje es claro: los modelos clásicos y prolijos quedaron atrás.

El beauty look acompaña esa estética noventosa con total coherencia. Lucía Celasco llevó el pelo suelto, lacio y con raya al medio, un peinado simple y natural que remite directamente a la estética de fines de los 90. En cuanto al maquillaje, optó por un look fresco y al natural, con piel luminosa y sin excesos, reforzando la idea de un estilo relajado y auténtico.

Los accesorios de Lucía Celasco para completar el look noventoso

Los accesorios, mínimos pero estratégicos, completan el outfit: pulseras doradas y un aire effortless que termina de sellar el espíritu Y2K. Nada recargado, todo pensado para que la actitud sea la verdadera protagonista.

Lucía Celasco y Susana Giménez

Así, la influencer se suma a una tendencia que pisa cada vez más fuerte y que propone decirle adiós al short de jean tradicional, recto y previsible, para dar paso a versiones más osadas, cortas y con efecto desgastado. Una elección que conecta directamente con el ADN noventoso, donde el denim era protagonista absoluto y las reglas se rompían sin pedir permiso.

Con este look, Lucia Celasco demostró una vez más su afinidad con las tendencias internacionales y su capacidad para reinterpretarlas con naturalidad. Lejos de la rigidez, su estilismo recupera el espíritu libre de otra década y confirma que, cuando se trata de moda, mirar al pasado sigue siendo la mejor forma de marcar el presente.