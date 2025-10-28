María Fernanda Callejón vuelve a ser noticia. Después de varios meses de haber puesto fin a su relación con Fernando Gamboa, la actriz estaría comenzando una nueva historia amorosa. La información la dio a conocer Pepe Ochoa en el streaming "Bondi", donde aseguró que la mujer fue vista a los besos con un hombre más joven durante una salida nocturna en la Ciudad de Buenos Aires.

María Fernanda Callejón

Revelan que María Fernanda Callejón estaría empezando un romance

Según relató el panelista, el episodio ocurrió en un bar al que la actriz asistió acompañada por un grupo de amigas. En sus redes sociales, Callejón compartió varias historias mostrando el encuentro, pero —según la versión de Ochoa— las imágenes no reflejaban del todo lo que sucedía. “En el fondo se escucha la voz de un hombre que no aparece en cámara. Estaba con este chico a los besos. Tiene 35 años, trabaja en administración y no está vinculado al mundo del espectáculo”, contó. Además, agregó que no sería la primera vez que ambos coinciden en ese lugar.

Hasta el momento, Fernanda no se refirió públicamente a este supuesto romance. Su silencio no sorprende: en los últimos tiempos, la actriz mostró un fuerte distanciamiento con la prensa, sobre todo tras los conflictos mediáticos que protagonizó junto a su ex, Ricky Diotto. De hecho, mantiene una relación tensa con el propio Ochoa y con el programa LAM, a raíz de los comentarios que circularon cuando se conoció su separación de Gamboa. En aquel momento, el panelista había afirmado que fue el exfutbolista quien decidió poner fin a la relación, algo que ella desmintió con firmeza.

Hoy, Callejón transita una etapa diferente. Más enfocada en su trabajo que en los rumores, forma parte del panel del programa Mujeres Argentinas y continúa en cartel con la obra Viudas e Hijas, donde comparte escenario con Cecilia Milone. Durante la función abierta a la prensa, ambas aprovecharon para expresar su malestar con ciertos sectores mediáticos, marcando con claridad sus límites.

Lejos de las polémicas que marcaron su año, María Fernanda Callejón parece estar apostando a un nuevo comienzo. Mientras evita hacer declaraciones, las versiones sobre su incipiente relación crecen, y su entorno asegura que la actriz se muestra más relajada y con ganas de disfrutar de un presente más tranquilo.

F.A