María Vázquez confirma la tendencia de las botas XL con tres diseños infalibles

María Vázquez demuestra que las botas XL son mucho más que un calzado de temporada. La conductora las incorpora en estilismos que combinan elegancia, espíritu ecuestre y una mirada vanguardista de la moda, y cautiva a sus miles de seguidores.

María Vázquez mostró los 3 modelos de botas XL que elevan sus looks

Las botas XL se consolidan como uno de los diseños más versátiles para sumar personalidad a los looks de otoño e invierno. Con cañas que superan la rodilla o llegan hasta ella, este calzado se convierte en protagonista de los outfits y permite jugar con distintas siluetas, texturas y estilos. María Vázquez es una de las referentes que demuestra cómo llevarlas en propuestas que van desde el estilo campestre hasta la sastrería más audaz.

1. Botas XL de lluvia: un clásico con impronta de lujo

Uno de los diseños elegidos por María Vázquez son las botas de lluvia de caña alta en color negro mate, que llevan el icónico logo blanco de Chanel en la parte delantera. Su silueta, que llega prácticamente hasta la rodilla, aporta estructura al conjunto y permite jugar con las proporciones de las prendas.

María Vázquez mostró los 3 modelos de botas XL que elevan sus looks



Para combinarlas, María Vázquez eligió una blusa blanca de inspiración romántica, con mangas abullonadas y bordados delicados, que sumó textura y movimiento al estilismo. La acompañó con un pantalón holgado de tiro alto, estampado en tonos cálidos como naranja y terracota. El volumen de la prenda se recoge sobre las botas, lo que genera un efecto abullonado y convierte al calzado en un elemento central del outfit.

La top model completó la propuesta con gafas de sol redondas de cristales rosados, un accesorio que aportó un toque de color y frescura. Esta combinación fusiona el espíritu práctico de las botas impermeables con detalles sofisticados y prendas de aire bohemio.

2. Botas XL color suela: el regreso del estilo ecuestre

Otro de los modelos favoritos de María Vázquez son las botas bucaneras de gamuza en tono suela. Con una caña que supera la rodilla y una textura suave, este diseño recupera la estética ecuestre y suma una impronta clásica, ideal para combinar con prendas inspiradas en el universo rural.

En este caso, María Vázquez las llevó con una camisa a cuadros vichy en celeste y blanco, un estampado tradicional que contrasta con la textura aterciopelada del calzado. Para completar el conjunto, eligió una bombacha de campo en blanco tiza y de silueta amplia, que acompañó con un cinturón de cuero marrón a tono con las botas.

María Vázquez mostró los 3 modelos de botas XL que elevan sus looks



Las botas de gamuza en tonos suela son una alternativa para quienes buscan un estilo sofisticado sin recurrir al negro. Su vínculo con la moda ecuestre las convierte en una opción atemporal, capaz de acompañar desde conjuntos campestres hasta combinaciones urbanas con jeans, vestidos tejidos o faldas midi.

3. Botas XL de gamuza negra: una apuesta audaz con sastrería

La tercera versión elegida por María Vázquez lleva las botas XL a un terreno más experimental. Se trata de un diseño de gamuza negra, ajustado a la pierna, con una caña por encima de la rodilla, puntera fina y taco cómodo. Su silueta estilizada contrasta con el volumen de las prendas de inspiración masculina que completan el look.

La presentadora las combinó con un traje de sastrería gris melange con trama de cuadros, compuesto por un saco cruzado de corte oversize y una bermuda sastrera a juego. Debajo, sumó una camisa blanca y una corbata estampada, dos elementos clásicos del vestuario masculino que aportan estructura y formalidad.

María Vázquez mostró los 3 modelos de botas XL que elevan sus looks



Los broches sobre el saco funcionan como detalles distintivos, mientras que las gafas de marco grueso refuerzan la estética geek chic, que combina elementos tradicionalmente asociados al estilo intelectual con prendas sofisticadas y modernas. El resultado es un estilismo vanguardista que juega con los códigos de la moda y demuestra que las botas por encima de la rodilla también pueden integrarse en conjuntos formales.

De esta manera, María Vázquez confirma la tendencia de las botas XL con tres diseños infalibles: modelo de lluvia y confeccionadas en gamuza de color suela y negro. Estos diseños permiten crear contrastes, jugar con los volúmenes y darle protagonismo al calzado.