María Vázquez apostó por un mix de sastrería inglesa, botas bucaneras y broches inspirados en insignias de honor

María Vázquez ratificó una vez más su lugar como una de las referentes del estilo. A través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, la empresaria compartió un estilismo que fusionó la formalidad de la sastrería tradicional con una dosis justa de modernidad y frescura. El resultado fue una apuesta visualmente potente, ideal para desglosar cada componente y tomar nota detallada de una tendencia que pisa fuerte en el universo fashionista.

María Vázquez estilo dandy aggiornado

María Vázquez: El traje sastre y la impronta británica

Como pieza central de su outfit, María Vázquez eligió un conjunto sastre de dos piezas confeccionado íntegramente en un género gris con el clásico patrón príncipe de Gales. El blazer, de corte estructurado y doble botonadura, aportó una silueta sofisticada y de líneas netas que marcaba la figura con suma prolijidad. Debajo, llevó una camisa blanca clásica de cuello rígido combinada con una corbata a rayas en tonos verde oliva y azul marino, un guiño claro a la estética masculina tradicional de la sastrería inglesa.

María Vázquez combinó traje sastre con bucaneras que generó efecto babucha

Para descontracturar la rigidez propia del conjunto formal, la parte inferior se completó con un pantalón sastre amplio que, al encontrarse con el calzado, generó un efecto babucha sumamente canchero. Esta moldería especial aportó una caída relajada, fluida y con mucho movimiento que modernizó por completo el concepto tradicional del traje.

Botas bucaneras y accesorios con historia por María Vázquez

El calzado elevó la propuesta a otro nivel de estilo. María Vázquez sumó unas botas bucaneras negras de caña alta, confeccionadas en un material gamuzado y con taco ancho, sobre las cuales la botamanga del pantalón descansó con un juego de volúmenes impecable. Esta dupla de pantalón amplio y botas altas demostró cómo adaptar prendas de abrigo con una impronta urbana y audaz.

María Vázquez apostó por prendedores y pines en las solapas además de corbata

En cuanto a los complementos, el foco principal se posó sobre la solapa del saco. Allí lució varios broches y pines metálicos con cintas de colores e insignias que recordaban a medallas u honores militares, sumando textura, brillo y un aire dandy muy cuidado. Para completar el rostro, optó por unos anteojos con marco geométrico en tonos carey y bordó, que acompañaron de manera perfecta la estética intelectual y sofisticada del conjunto.

María Vázquez eligió un beauty look natural

Para equilibrar la intensidad del estilismo y mantener la armonía visual, el maquillaje mantuvo una línea sutil, limpia y luminosa. El rostro lució una piel fresca, con rubor en tonos tierra para definir los pómulos y labios delineados en un tono nude natural. El cabello se presentó suelto, peinado con ondas suaves y raya al medio, aportando movimiento, ligereza y naturalidad al conjunto general.

María Vázquez eligió el pelo suelto con ondas y gafas geométricas

Las claves de este look residen en el arte del contraste: cruzar prendas de sastrería tradicional masculina —como la corbata y el traje de doble botonadura— con calzado de alto impacto y accesorios cargados de historia personal. Con esta apuesta magistral, María Vázquez demostró que la moda funciona como un terreno de juego donde la elegancia y la actitud siempre van de la mano. De este modo, la modelo nos regaló una inspiración para reinterpretar nuestros propios básicos con personalidad, elegancia y encanto propio.