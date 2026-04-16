Mariana Fabbiani y sus looks que marcan tendencia en cada aparición

Mariana Fabbiani es una de las conductoras más respetadas y elegantes del ambiente. Reconocida por su empatía y su estilo fresco, no sólo cuida a su público con su profesionalismo, sino que también considera que el lucir bien tras treinta años de trayectoria es una muestra de afecto a sus seguidores.

Mariana, además, viene de presentar la serie documental “Desvestida, la moda pasó de moda”, que se puede ver en Disney Plus y por la que recorrió el mundo para entrevistar a personajes relacionados con el mundo fashion.

Fabbiani siempre se destacada por si estilo fresco y fashionista.

Cada día Mariana elige sus outfits. Entre sus preferidos están los sweaters en colores pasteles, como la creación de Paula Cahen DÁnvers que lució con delicadas rayas y prácticos jeans de cintura alta. De tejido liviano y mangas al codo, el abrigo combina diseño y frescura, perfecta para esas jornadas otoñales.

Mariana y otro de sus looks: jeans crooped con remera tejida sin mangas y cinturón negro con hebilla protagonista.

Fabbiani y la persona especial con la que comparte su amor por la moda

Heredera de su carisma y simpatía es Matilda, su hija, con quien la conductora disfruta su gusto por la moda. Según ha confesado en varias oportunidades ambas son muy compinches a la hora de elegir vestuarios y se asesoran mutuamente.

Fabbiani comparte con su hija Matilda su pasión por la moda y los estilismo.

Para la conductora, cada evento es un motivo de elecciones y decisiones sobre que lucir. Y siempre son prendas que se adaptan al momento justo. Una muestra más del profesionalismo de Mariana. El uso de delicadas joyas, como el clásico brazalete de plata que llevó en esta ocasión, además de collares con pequeños aros complementaron su estilo siempre acertado.