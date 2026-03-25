Mariana Fabbiani eligió el sweater perfecto para un otoño con estilo

Con la llegada de los primeros días frescos, Mariana Fabbiani volvió a demostrar que el estilo relajado puede ser igual de sofisticado que un look de noche. Esta vez, apostó por un outfit ideal para la transición al otoño: cómodo, canchero y con piezas clave que ya se perfilan como tendencia.

El sweater celeste de Mariana Fabbiani que ya es furor esta temporada

El gran protagonista del look de Mariana Fabbiani es, sin dudas, el sweater. De tejido liviano y en un delicado tono celeste con sutiles líneas, la prenda combina abrigo y frescura, perfecta para esas jornadas donde el clima todavía es amable pero pide sumar capas. El corte relajado, con mangas amplias y caída suelta, aporta ese aire effortless que define el look. Además, su largo ligeramente cropped lo vuelve ideal para llevar con jeans de tiro alto, generando una silueta equilibrada y moderna.

Mariana Fabbiani

Para completar el conjunto, la conductora eligió un clásico infalible: denim ajustado en un tono azul medio que estiliza y acompaña sin robar protagonismo. El combo sweater y jeans reafirma que lo simple, bien ejecutado, siempre funciona. En los pies, zapatillas blancas que refuerzan el espíritu urbano y relajado, perfectas para una jornada al aire libre.

Los accesorios juegan un rol clave en la construcción del estilismo. La líder de DDM (América TV) suma collares en capas, uno tipo gargantilla y otro más largo con dije, que aportan personalidad y rompen la monocromía. También se destacan los lentes de sol de formato pequeño y el brazalete metálico, detalles que elevan el outfit sin perder naturalidad. El toque final lo da una cartera chica en tono bordó, que introduce un sutil contraste de color.

Un make up freco y luminoso para completar el look

El beauty look acompaña a la perfección esta estética descontracturada. Mariana Fabbiani opta por un maquillaje fresco y luminoso, con piel natural, apenas un toque de rubor y labios en tonos nude. El foco está en resaltar la belleza real, sin excesos. El cabello, suelto y con ondas suaves, suma movimiento y completa ese aire relajado que atraviesa todo el conjunto.

Mariana Fabbiani

Así, con una fórmula simple pero efectiva, la conductora confirma que el secreto del estilo está en elegir prendas versátiles y saber combinarlas. Un look perfecto para pasear, disfrutar del aire libre y darle la bienvenida al otoño con elegancia sin esfuerzo.