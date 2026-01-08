Así es el living de Mariana Fabbiani: mucho arte, muebles de diseñador y estilo

En el living de Mariana Fabbiani se respira una estética cuidada, elegante y muy alineada con las tendencias actuales del diseño de interior, donde el confort y el arte conviven fusionándose con elegancia y estilo. Este rincón de la casa de la conductora se presenta amplio, luminoso y equilibrado, con una paleta neutra que funciona como una mezcla perfecta para destacar piezas de autor y detalles que lo vuelven único. Mediante una publicación que la conductora de DDM (América TV) compartió en su cuenta personal de Instagram, se pudo apreciar cómo está conformado este espacio que comparte toda la familia.

Mariana Fabbiani apuesta por un estilo moderno y repleto de detalles únicos

Así como Mariana Fabbiani se transformó en una referente de la televisión nacional, su impronta trascendió hacia espacios más íntimos: su hogar. Es por ello que creó un ambiente digno de admirar, en el que cada objeto tiene una razón de ser. A través de una publicación, cien por ciento hogareña, deslizó cómo es su living.

Living de Mariana Fabbiani | Instagram

Por un lado, las paredes, pintadas en un tono claro y cálido, actúan como un punto sereno que potencia la luz natural y realza las obras de arte elegidas. Allí se destacan dos grandes cuadros de autor, de impronta clásica, enmarcados en madera natural. Estas piezas aportan profundidad visual y dialogan entre lo contemporáneo del mobiliario y lo atemporal del arte, una combinación muy utilizada en el diseño de interior de alto nivel. La simetría en su disposición suma orden y sofisticación, sin perturbar la visual general.

El sillón principal es protagonista indiscutido del ambiente: amplio, mullido y tapizado en un gris oscuro que aporta sobriedad y elegancia. Su diseño de líneas simples responde a la tendencia de priorizar el confort sin perder estética. Los almohadones, en el mismo tono, refuerzan una imagen monocromática que transmite calma y armonía visual, ideal para un living pensado como espacio de relax y encuentro.

Living de Mariana Fabbiani | Instagram

Moderno, luminoso y lleno de significado

La mesa ratona del living de Mariana Fabbiani, ubicada al centro, suma un guiño de diseño contemporáneo con una superficie clara y objetos cuidadosamente seleccionados. Sobre ella descansan libros de gran formato -clásicos del lifestyle y el diseño-, velas decorativas, pequeños recipientes y piezas escultóricas que aportan textura y brillo. Cada adorno parece elegido para sumar sin saturar, siguiendo la tendencia del “lujo silencioso”, donde menos es más y cada objeto tiene un propósito estético.

Living de Mariana Fabbiani | Instagram

El piso de parquet, en tonos claros con vetas suaves, acompaña la sensación de amplitud y continuidad visual. El acabado del mismo se integra a la perfección con el resto de los materiales y refuerza una atmósfera cálida y sofisticada. Además, la alfombra, de textura suave y color neutro, delimita el área del living y suma confort -ideal para caminar descalza-, otra clave del diseño actual que busca espacios envolventes y acogedores.

La iluminación también juega un rol central: una lámpara de pie de diseño minimalista se integra con naturalidad al conjunto, aportando luz focalizada y una pincelada moderna. Su estructura estilizada contrasta con los volúmenes del sillón y equilibra la composición general del ambiente. Finalmente, una puerta corrediza, que va de piso a techo, se integra perfecto a las paredes. Este estilo de puertas se mimetiza con los laterales sin la necesidad de recurrir a las tradicionales aberturas.

Living de Mariana Fabbiani | Instagram

De esta manera, el living de Mariana Fabbiani refleja una identidad clara: elegancia relajada, amor por el arte y una mirada puesta en la tendencia sobre el diseño de interiores. Cada elección -desde los cuadros hasta los adornos sobre la mesa ratona- construye un espacio que combina estética, comodidad y personalidad, ideal para disfrutar de su hogar en cualquier momento del día.

