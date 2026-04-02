Ni jean ni cuero: Mariana Fabbiani impone el look boho chic de media estación que todas quieren copiar

Mariana Fabbiani es una de las conductoras más fashionistas de la televisión argentina. Ella marca la diferencia con apuestas llamativas, como brillos o colores deslumbrantes, dejando en clara su búsqueda por la elegancia y la sastrería. Es por eso que comparte postales con todos los looks que presenta en su programa DDM (América). En las últimas horas, generó envidia de todos al mostrar la combinación ideal boho chic y campestre para media estación, sin perder la sensualidad y la sofisticación de siempre.

Mariana Fabbiani

El look animal print y gamuza de Mariana Fabbiani para media estación

La temporada de otoño comenzó e impuso algunas de las tendencias favoritas de todos los usuarios de las redes sociales. Botas de caña alta, texturas abrigadas y estampados con colores terrenales fueron solo algunas de las claves marcadas por las celebridades como sus fieles compañeros. Mariana Fabbiani es una de las conductoras de la televisión argentina que se volvió influencia fashionista, por su apuesta a colores llamativos y telas brillosas.

Sin embargo, durante el último programa de DDM, decidió alejarse del cuero rockero y el jean, para imponer el look boho chic, fusionado con lo campestre, que provocó la envidia y el amor de todos. En sus historias de Instagram, lució un conjunto de una reconocida marca que se dedica al cuero a mano. Con la misma combinó el marrón de un chaleco sastrero y la gamuza del mismo color en sus botas de caña alta, con una falda animal print, de cuero, con estampado de vaca. De esta manera, se mantuvo en los colores otoñales, pero impuso lo diferente del boho chic, fusionándolo con el estilo vaquero y campestre.

El look boho chic de Mariana Fabbiani

El animal print y la gamuza: los favoritos de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani es muy determinada al momento de dejar en claro sus looks. Los colores y los brillos son un diferencial que ella mantiene en todo momento, al momento de presentarse en eventos de gala. Durante el verano, decidió apuntar por el croché y la mezcla de colores arcoíris.

Sin embargo, llegó el otoño, y coincidió con las celebridades al imponer los terrenales como la tonalidad clave para acompañar la caída de las hojas. Como diseño, se alejó de los clásicos pantalones y abrigos, para apuntar a algo más sensual y elegante, manteniendo su estilo ligado a la sastería. De esta manera, lo acompañó con texturas originales como el gamuza y el cuero, con pequeños pelos, y cerró con el estampado animal print, preferencia que tiene desde hace años.

El animal print y la gamuza: los favoritos de Mariana Fabbiani

Los seguidores de la conductora y expertos fashionistas no tardaron en pronunciarse en redes sociales, halagando el look elegido para el último programa de DDM. De esta manera, Mariana Fabbiani volvió a coronarse como una influencia en la moda, dejando en claro su diferencial, e imponiendo el look boho chic de media estación que todas quieren copiar. Con toques vaqueros y los colores otoñales, abrió la posibilidad de alejarse de los clásicos.

A.E