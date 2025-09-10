Desde que Jorge Rial dio a conocer el romance de Marianela Mirra con José Alperovich, todas las miradas estuvieron en su vínculo tras la condena que recibió el ex Gobernador de Tucumán, tras ser acusado de violación. No obstante, en las últimas horas, se filtró la noticia de que la ex Gran Hermano habría asistido a una clínica de fertilización para convertirse en madre, lo que generó la reacción de los periodistas que la fueron a buscar para ampliar los detalles.

A pesar de seguir legalmente casado, Alperovich, sentenciado a 16 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, está cumpliendo arresto domiciliario y recibe visitas diarias de Mirra. La modelo, como parte de su rutina, frecuenta partidos de pádel, actividad a la que también asistió recientemente. Ante esto, la novia del exlegislador tuvo un arrebato con los paparazzis que terminó en gritos y fuertes reclamos que quedaron registrados ante las cámaras de televisión.

Marianela Mirra y José Alperovich | Twitter

Marianela Mirra estaría buscando un hijo con José Alperovich

La semana pasada, en Puro Show habían deslizado la noticia de que Marianela Mirra y José Alperovich estaban iniciando un tratamiento de fertilización asistida para concebir su primer hijo. “Se fue a inseminar en el mismo instituto de fertilidad que se fue a inseminar, en la misma semana, Sofía Clerici. Todo esto pasó la semana pasada”, comenzó diciendo Fernanda Iglesias. Asimismo, la periodista hizo hincapié en la diferencia de edad que hay entre el político y la ex GH: “Ella tiene 41 años, él tiene 70, hicieron un tratamiento de fertilización in vitro”.

Ante estos fuertes rumores, el móvil de A la Tarde (América TV) fue a buscar la palabra exclusiva de la protagonista en cuestión que, sorpresivamente, tuvo un inesperado arrebato con la guardia periodística. “¡Qué falta de respeto! Dejame en paz, ¿qué te creés? Vos sos un irrespetuoso, el acoso de tu parte todo el tiempo, estas hace meses siguiéndome, cuando iba al penal. Dejen de hablar pelotudeces", respondió de manera tajante y con visible enojo.

El notero, de manera insistente y haciendo caso omiso a la furia de la entrevistada, le consultó si estaba buscando un heredero con el ex Gobernador de Tucumán y condenado por abuso sexual: “Dicen que estás buscando un hijo. ¿Cómo estás con José? ¿No querés aclarar nada?”. Sin embargo, Marianela fue al hueso y lanzó: “No quiero aclarar nada, andate a la mierda, ni vos ni ningún periodista tienen respeto. No vas a lograr nada, no me sigas, dejame en paz. No tengo. En mi vida le aclaré nada a nadie”.

Marianela Mirra cuidando a Alperovich | Instagram

Cabe destacar que, según lo que trascendió, la decisión de Marianela Mirra y José Alperovich, quien está cumpliendo condena en un lujoso inmueble de Puerto Madero, de buscar un heredero le habría caído mal a la familia del exlegislador tucumano, quienes desaprobarían este romance. Por su parte, la exconcursante del reality más visto de la televisión argentina mantiene en absoluta reserva los pormenores de su vida.

NB