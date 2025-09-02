Con spa y microcine, así es la mansión donde vive Marianela Mirra con José Alperovich en su arresto domiciliario

La relación entre Marianela Mirra y José Alperovich causó gran polémica al momento que trascendió en los medios. Sin embargo, poco tiempo después del blanqueo, la ganadora de Gran Hermano 2007 anunció su separación del exgobernador de Tucumán en mayo pasado, dando por terminada así las especulaciones y críticas en su contra. Sin embargo, trascendió que están reconciliados y hasta conviven juntos en la mansión donde él cumple prisión domiciliaria, condenado por abuso sexual.

Cómo es por dentro la lujosa residencia en la que viven Marianela Mirra y José Alperovich

José Alperovich, exgobernador de Tucumán, se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su lujosa residencia de Puerto Madero por abusar sexualmente de su sobrina. Según contaron en A la tarde (América), el ciclo de Karina Mazzocco en América, Marianela Mirra fue vista en este lugar pese a que en mayo pasado anunció su separación.

En el programa, el periodista Oliver Quiroz contó que "él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro”. Esta cercanía alimentó los rumores de reconciliación y de que están viviendo juntos en dicha propiedad.

Marianela Mirra

Sobre la costosa residencia donde se encuentran viviendo Marianela Mirra y José Alperovich, reveló que el sitio posee todas las comodidades y que se caracteriza por tener una pileta climatizada, un spa y un gimnasio. Asimismo, el hogar donde convive la pareja cuenta con amplios espacios como habitaciones, living, comedor, cocina y baños.

Entre ellos también se encuentran dos ambientes en particular que reflejan la estética exclusiva del mismo. Se trata de un microcine y un SUM, lugares donde Marianela y José disfrutan de momentos de ocio sin la necesidad de tener que salir de su casa.

Marianela Mirra y José Alperovich

Cabe recordar que la ex participante de la casa más famosa confirmó su romance con el expolítico a principios del 2025, aunque aclaró que su vínculo comenzó hace muchos años. "Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida“, fueron las palabras de Marianela.

Además, había defendido a su pareja de la grave denuncia por la cual fue condenado a 16 años de prisión: “No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja, porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”. Desde confirmar su ruptura con él, Mirra se mantuvo bajo perfil y cambió su cuenta pública de Instagram a privada para evitar que cualquier usuario vea su contenido.

No obstante, la descripción de su perfil se puede visualizar sin problemas y la misma haría alusión a su vínculo con Alperovich. "Todo por el macho. Sí, obvio", asegura la exmodelo en su red social. De esta manera, con spa y microcine, así es la mansión donde vive Marianela Mirra con José Alperovich en su arresto domiciliario. Un lujoso departamento de Puerto Madero que se convirtió en su refugio y se destaca por combinar confort y sofisticación.