Marina Señuk mostró el look de Malaika, por el Día de la Tradición: “Tenemos una paisana en casa”

Este 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición y, como cada año, muchas personas se sumaron a los festejos con distintos outfits y vestimentas típicas. Entre ellas, varias figuras y personalidades del medio compartieron en sus redes sociales postales especiales de la jornada. Una de ellas fue Marina Señuk, quien publicó un tierno álbum en familia en el que se destacó el look de Malaika, su hija de 1 año y 10 meses.

El look de paisana de Malaika, la hija de Marina Señuk

A través de un álbum de fotos que compartió en su cuenta de Instagram, Marina Señuk mostró el look que eligió para su hija Malaika en el marco de los festejos por el Día de la Tradición. La pequeña lució una vestimenta típica de paisana que se llevó todas las miradas y despertó ternura entre sus seguidores. Feliz y orgullosa de verla con su atuendo, la periodista acompañó las postales con una divertida frase: “Tenemos una paisana en casa”.

Marina Señuk junto a su pareja y su hija Malaika | Instagram

La pequeña lució un tierno atuendo de inspiración criolla que combinó prendas en tonos cálidos y detalles delicados. Eligió un vestido corto color terracota, con pequeñas flores blancas estampadas, mangas abuchonadas, hombros descubiertos y volados en el escote. Completó el conjunto con un pañuelo lila anudado alrededor del cuello y unas sandalias bajas de cuero marrón claro, con tiras entrecruzadas y atadas a los tobillos. Como toque final, llevó su cabello peinado en dos pequeñas trencitas altas a los costados.

Mariana Señuk y su hija Malaika, una unión que trasciende las redes sociales

Uno de los momentos más tiernos de la jornada quedó registrado cuando Malaika salió rumbo al jardín con su atuendo de inspiración criolla. Marina Señuk compartió un video en el que mostró a su hija luciendo su vestido tradicional, acompañado por un chupete a tono y un delicado saquito de hilo para protegerse de las bajas temperaturas de la mañana. La pequeña se llevó todas las miradas con su look y también tuvo su momento especial al llegar al jardín maternal, donde posó junto a su maestra, dejando registrado su primer Día de la Tradición en el colegio.

Cabe destacar que, la comunicadora suele compartir distintos aspectos de su vida diaria. Si bien gran parte de sus publicaciones están vinculadas con su perfil profesional y su trabajo en los medios, también reserva un espacio para mostrar momentos de su maternidad y de la crianza de la nena. En ese sentido, muestra algunas de las experiencias más especiales de su hija, desde sus primeros pasos, sus primeras palabras, celebraciones, paseos y pequeñas escenas de la rutina que atesora como mamá.

Malaika en el jardín | Instagram

Marina Señuk volvió a compartir con sus seguidores una de esas pequeñas escenas de su rutina como mamá que tienen un significado especial en esta etapa de la crianza de Malaika. Esta vez, la celebración del Día de la Tradición fue la excusa perfecta para mostrar cómo la niña también comienza a incorporar, a través de estas experiencias, algunas de las costumbres y tradiciones argentinas.