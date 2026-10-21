El dulce look de Malaika, la hija de Marina Señuk, en su primer paseo en bicicleta

Malaika, la hija de Marina Señuk, protagonizó un tierno momento junto a su mamá durante su primer paseo en bicicleta. La locutora y panelista de Lape Social Club (América TV) compartió el video de la experiencia en sus historias de Instagram y mostró la alegría de esta salida al aire libre. Además de la complicidad entre ambas, la pequeña se destacó con un minilook cómodo y colorido.

Marina Señuk y su hija Malaika

El tierno look de Malaika, la hija de Marina Señuk, para su primer paseo en bicicleta

Para la ocasión, Malaika llevó un buzo amarillo pastel de calce holgado, con mangas largas y puños elastizados. La prenda, de estilo casual, se convirtió en la protagonista del conjunto por su tonalidad suave, ideal para una jornada de sol. La elección combinó comodidad y una paleta de colores delicada, en sintonía con el estilo infantil.

El look de Malaika para su primer paseo en bicicleta.

El look se completó con un pantalón beige, una pieza básica que acompañó el amarillo del buzo sin recargar el estilismo. Como accesorio principal, la nena lució un casco rosa intenso que contrastó con el resto del outfit y aportó un toque vibrante. El elemento también fue fundamental para acompañarla en esta nueva experiencia sobre ruedas.

La postal tuvo un detalle especial: mientras Marina Señuk sonreía durante el recorrido, Malaika observaba todo con curiosidad desde su asiento. “Nuestro primer viaje en bici todo un éxito”, escribió la comunicadora sobre el video, que acompañó con emojis de corazones. Así, dejó registro de un momento familiar que se sumó a las distintas escenas de la crianza que comparte con sus seguidores.

Así son los espacios de juego de Malaika, la hija de Marina Señuk

La salida también se relaciona con una etapa de descubrimientos para la pequeña, cuyo crecimiento Marina Señuk suele mostrar en redes sociales. Tiempo atrás, la periodista compartió detalles del patio de juegos que preparó especialmente para su hija, un ambiente pensado para estimular su imaginación y acompañar sus primeros pasos con propuestas inspiradas en el método Montessori.

Así es el rincón de juegos de Malaika

El espacio se destaca por una estética cálida, con tonos claros, materiales naturales y muebles infantiles adaptados a su edad. Entre los elementos más llamativos se encuentran un mini pelotero de goma espuma tapizado en rosa y blanco, una cocina de madera con pequeños accesorios y caminadores Montessori que favorecen el movimiento y la exploración. Cada detalle fue elegido para crear un entorno lúdico y funcional.

Así es la casa de Marina Señuk, adaptada a su hija Malaika

La casa de Marina Señuk también refleja esa búsqueda de combinar diseño y vida familiar. En los ambientes predominan el blanco, el beige, la madera natural y los detalles en negro, dentro de una decoración contemporánea con toques bohemios. Entre los espacios adaptados a Malaika, la periodista mostró una torre de aprendizaje de madera en la cocina y un rincón de juegos con juguetes y muebles infantiles. Ahora, con su primer paseo en bicicleta, la pequeña suma una nueva aventura a sus momentos compartidos con su mamá.