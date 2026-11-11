Mario Pergolini a sus 62 años: “Me fue bien, pero nunca quisimos vivir en un barrio cerrado, ni colegios demasiado corridos de la realidad"

Mario Pergolini construyó una trayectoria que combina medios de comunicación, tecnología y emprendimientos vinculados al entretenimiento. Con el paso de los años, su presente se amplió hacia nuevos proyectos, aunque algunas de las decisiones más importantes estuvieron relacionadas con la organización de su vida cotidiana, la dinámica familiar y la manera en que eligió administrar el tiempo fuera del trabajo. En esa búsqueda, definió hábitos y rutinas que hoy forman parte de su día a día.

Mario Pergolini reveló detalles de la forma en la que eligió vivir su vida

A sus 62 años, Mario Pergolini atraviesa una etapa marcada por el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y una participación activa en distintos sectores relacionados con la innovación. Lejos de enfocarse únicamente en los resultados profesionales, fue incorporando formas particulares de organizar su día a día, delegar responsabilidades y construir una rutina familiar que se mantuvo estable a pesar de los cambios que acompañaron el crecimiento de sus proyectos.

Mario Pergolini

Durante una conversación con el medio uruguayo Corpo, el presentador repasó distintos aspectos de su presente profesional y personal. En la entrevista, dejó entrever una manera de entender el éxito alejada de ciertos estereotipos asociados a las grandes fortunas. Aunque reconoció que los proyectos en los que participó le permitieron alcanzar estabilidad económica y expandir negocios dentro y fuera del país, explicó que junto a su esposa eligió sostener un estilo de vida ligado a la cotidianeidad.

Esa decisión también formó parte de la crianza de sus hijos. Según relató Mario Pergolini, la familia evitó tomar caminos vinculados a entornos excesivamente aislados de la realidad cotidiana. A pesar de las posibilidades económicas que fueron apareciendo con el crecimiento de sus empresas, priorizaron mantener hábitos y dinámicas que consideraban compatibles con una vida familiar convencional. “Me fue bien, pero nunca quisimos vivir en un barrio cerrado, ni colegios demasiado corridos de la realidad", comentó.

Actualmente, el presentador continúa involucrado en una amplia red de emprendimientos vinculados a la comunicación, el entretenimiento y la tecnología. Entre ellos se encuentran Vorterix, Filo News, desarrollos relacionados con inteligencia artificial y nuevas compañías enfocadas en contenidos digitales. Sin embargo, mantiene una lógica común en cada uno, donde busca mantener una lógica común y construir equipos capaces de llevar adelante cada iniciativa.

Las rutinas y la forma particular de desconectarse de Mario Pergolini a sus 62 años

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato fue la disciplina con la que Mario Pergolini organiza sus jornadas. Su día comienza antes del amanecer y arranca con ejercicios de meditación que incorporó como una herramienta para gestionar el ritmo de trabajo. Después dedica varias horas a la preparación de contenidos, reuniones y producciones vinculadas a sus distintos proyectos. El presentador mantiene la misma rutina hace algunos años.

Mario Pergolini

En paralelo, desarrolló una relación particular con la tecnología. Pese a liderar empresas relacionadas con plataformas digitales, inteligencia artificial y nuevas formas de comunicación, decidió limitar al máximo ciertas herramientas en su vida personal. No utiliza WhatsApp y además mantiene apagado el teléfono durante buena parte de la tarde y reduce considerablemente su uso durante los fines de semana. Para él, la desconexión forma parte de una organización necesaria para sostener el equilibrio entre el trabajo y su propio tiempo.

A los 62 años, Mario Pergolini continúa impulsando proyectos en sectores vinculados a la tecnología y a la comunicación, pero mantiene una filosofía personal basada en la administración del tiempo, la confianza en los equipos y una vida familiar alejada de la ostentación. Entre inversiones y nuevos desafíos profesionales, sostiene hábitos que forman parte de una manera de entender el trabajo y el éxito que fue moldeando a lo largo de los años.

Mario Pergolini

Mario Pergolini mantiene una rutina que combina el desarrollo de proyectos empresariales con decisiones personales orientadas a organizar su tiempo y su vida familiar. A lo largo de los años, eligió sostener hábitos alejados de ciertos cambios que acompañaron el crecimiento de sus negocios, priorizando una dinámica cotidiana compartida con su esposa e hijos. La delegación de responsabilidades y la limitación del uso de la tecnología forman parte de una manera de vivir que se sostiene en su rutina.

VDV