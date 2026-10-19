Mario Pergolini y Agustín Rada se metieron en la polémica por la presunta estafa de Hernán Casciari

Mario Pergolini y Agustín Rada se refirieron de diferente manera al escenario que rodea a Hernán Casciari, quien enfrenta cuestionamientos de un grupo de aportantes que participaron en iniciativas audiovisuales financiadas de forma colectiva. Las repercusiones alcanzaron a varias figuras relacionadas con esos proyectos y volvieron a poner el foco sobre el funcionamiento de ese modelo de producción. En ese contexto, tanto el conductor como el actor dejaron en claro su postura sobre el tema.

En medio de la polémica por Hernán Casciari, Agustín Aristarán y Mario Pergolini se rompieron el silencio

La denuncia presentada contra Hernán Casciari y Orsai Audiovisuales por un grupo de inversores continúa sumando repercusiones en el mundo del espectáculo. En los últimos días, distintas figuras vinculadas a los proyectos de la productora fueron consultadas sobre la situación judicial que se encuentra en investigación y que involucra reclamos vinculados al financiamiento colectivo de películas y series. Entre ellas aparecieron Agustín Aristarán y Mario Pergolini, quienes expresaron sus posiciones desde lugares diferentes.

Agustín Aristarán

La controversia surgió a partir de una presentación judicial impulsada por 18 aportantes que participaron como socios productores en distintos proyectos audiovisuales de Orsai. Los denunciantes cuestionan el manejo de fondos y los resultados económicos obtenidos por algunas producciones, además de solicitar una auditoría contable para analizar el destino de los aportes realizados. Por su parte, el escritor rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que no existió fraude, aunque reconoció errores de gestión y problemas en algunos desarrollos.

En ese contexto, Agustín Rada fue abordado por un móvil de Intrusos (América), donde se refirió a la situación debido a su participación en Canelones, una de las producciones vinculadas a la productora. El artista explicó que la noticia le generó sorpresa y aclaró que su relación con el proyecto fue exclusivamente profesional. “Soy parte de una de las películas de Casciari y de Orsai. Me sorprendió”, señaló.

Al profundizar sobre el tema, el mago manifestó que no considera a Hernán Casciari ni a Orsai como estafadores. Sin embargo, también aclaró que no conoce en detalle todo lo ocurrido alrededor de las inversiones. Según explicó, entiende que algunos aportantes no obtuvieron los resultados que esperaban y que determinados proyectos pudieron no haber alcanzado los objetivos previstos. Además, remarcó que su tarea estuvo limitada a la participación artística en una producción y que no intervino en el financiamiento ni en la administración de los fondos.

La postura de Mario Pergolini en medio de la polémica con Casciari

Mientras Agustín Aristarán decidió expresar su postura, Mario Pergolini optó por no hacer declaraciones cuando fue consultado por el ciclo de espectáculos durante su llegada a una grabación televisiva. El conductor ingresó al estudio sin detenerse ante los micrófonos, evitando participar de la discusión pública que se generó alrededor del caso. Su silencio en ese momento contrastó con una publicación que había realizado previamente.

La postura de Mario Pergolini

Cabe destacar que horas antes, el conductor de Otro Día perdido, compartió en sus redes sociales un mensaje donde dejó en claro cuál es su percepción sobre el escritor. Allí explicó que conoce a Casciari desde hace años y sostuvo que siempre lo vio actuar de manera transparente. El conductor expresó su respaldo personal al creador de Orsai en medio de una situación que continúa generando debate y que todavía se encuentra bajo análisis judicial.

La denuncia contra el escritor involucra a distintos proyectos audiovisuales desarrollados bajo el sistema de financiamiento colectivo impulsado por Orsai. Entre las producciones mencionadas aparecen títulos como La Uruguaya, Canelones y La muerte de un comediante. Según los denunciantes, los rendimientos fueron inferiores a las expectativas planteadas. Desde la otra vereda, el escritor sostiene que el problema estuvo relacionado con errores de ejecución y dificultades en los proyectos, pero niega que haya existido una maniobra fraudulenta.

Mario Pergolini

Mario Pergolini y Agustín Rada se metieron en la polémica por la presunta estafa de Hernán Casciari al expresar sus respectivas posiciones sobre una situación que continúa sumando repercusiones en torno a los proyectos desarrollados por Orsai. Mientras avanzan las instancias vinculadas a la denuncia presentada por un grupo de inversores, ambos aportaron su mirada desde el vínculo profesional que mantuvieron con algunas de las iniciativas impulsadas por el escritor.

VDV