Mario Teruel es una de las grandes estrellas del folclore argentino. El cantante de Los Nocheros cuenta con un enorme club de fans que no solo lo ovaciona en sus shows en vivo sino también cuando lo encuentran en la calle. Así fue que fue confundido con un periodista que tiene un impresionante parecido físico.

Se trata del comunicador también salteño, Roberto Gramajo. Lo cierto es que, quien se define como hincha de Racing en redes sociales, sufrió en diversas ocasiones la confusión de los fanáticos, quienes lo frenaron para pedirles fotos pensando que se encontraban con el músico.

Así fue que, el comunicador decidió hacer un descargo en redes sociales, pedir disculpas a Teruel y también dejar en claro cuál será su decisión de ahora en más, cuando lo sigan confundiendo con el cantante.

La hombre con un gran parecido a Mario Teruel

"Me rindo. Es más fácil aceptar sacarme una foto con los fans que explicarles que no soy Mario Teruel ja ja. Perdón Mario, pero ya me pidieron muchas fotos tus fans", escribió a través de Twitter Roberto Gramajo y su publicación se volvió tan insólita que llegó a diversos medios de comunicación.

Luego de que confesara que lo confundieron en muchas oportunidades con Mario Teruel, recibió diversos comentarios como "Por Dios Roberto, deberíamos pensar que Mario creen que sos si el de los comienzos o el de ahora jajajajajajajajjaajjaja… me hiciste el día", "Igual de bonito" y el comunicador respondió: "yo me divierto todos los días. Ya no aclaro más. Mande foto nomas".