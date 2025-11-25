Así es la casa con estilo francés de Marixa Balli: confort y glamour al estilo europeo

Marixa Balli se luce en Masterchef Celebrity (Telefe) como una de las grandes revelaciones del reality culinario. En su cuenta de Instagram, la artista y empresaria posee más de 700 mil seguidores y allí se encarga de mostrar lo feliz que es en el ciclo. Además, en algunos posteos dejó ver la increíble decoración europea que tiene su residencia.

La casa con deco europea y shabby chic de Marixa Balli

Mediante su red social, Marixa Balli se encargó de compartir con los usuarios que siguen su contenido cómo es por dentro su casa y qué estilo llevan sus espacios predilectos. Pese a su personalidad tranquila y estética casual, la cantante escogió uno bien diferente para su hogar que refleje sus gustos por la deco europea, el glamour y lo teatral.

Tal como muestra, su living se caracteriza por su elegancia clásica con un toque vintage muy marcado. El espacio está cuidadosamente ambientado con objetos que remiten al estilo parisino romántico, con una clara inclinación por las texturas suaves y los brillos. A simple vista, se destacan los candelabros de cristal de gran tamaño, mesas y sillones en tonos neutros, principalmente beige y blanco, acompañados por mantas tejidas y tapizados mullidos que suavizan el espacio y lo hacen más acogedor.

La mezcla entre lo clásico y lo confortable se siente en cada detalle, desde los textiles hasta la disposición de los muebles, es lo que más llama la atención de este sitio de su casa. Otro punto destacado es la presencia de plantas de que añaden un toque botánico. Esta combinación entre verde, cristal y tonos claros evita que el living se vea sobrecargado y aporta frescura.

En su habitación, Marixa Balli también eligió este estilo francés romántico y europeo donde el color blanco es protagonista absoluto. En la imagen que subió a su perfil se la puede ver sentada en su cama XL, que lleva un acolchado blanco y almohadas con piel sintética en la misma tonalidad. Detrás de la misma, se observa un espejo y una araña de cristal que cuelga del techo. Con caireles y terminaciones clásicas, este objeto aporta glamour, brillo y un espíritu parisino que se repite en varios rincones de su propiedad.

Se trata, sin dudas, de un espacio amplio y luminoso con detalles claves como cortinas blancas translúcidas, una enorme maceta con una planta de interior y mobiliario blanco que acompañan la paleta cromática del lugar. Asimismo, posee grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural durante el día y conectan con el exterior.

Otro de los espacios favoritos de Marixa Balli es el jardín de su casa, el cual se caracteriza por sus espacios verdes, su enorme piscina y sus camastros para descansar durante sus tiempos libres. En la postal, la participante de Masterchef Celebrity posa feliz y sonriente mientras deja ver un poco de este sitio, que invita a la desconexión y al disfrute en días de buen clima.

Además, Marixa Balli reveló que tiene un estudio de grabación en su propio domicilio, el cual actualmente utiliza para guardar rollos de tela. "Hola amores, les voy a mostrar mi estudio de grabación", expresa en el video. "Esta es la pecera donde se canta y ponés en el micrófono, y bueno acá salió ese hitazo maravilloso que es La cachaca", agregó. Por último, aseguró que este espacio, que tiene paredes revestidas en madera y pequeñas iluminaciones, "es un emblema e histórico".

Así es la casa con estilo francés de Marixa Balli donde el confort y glamour al estilo europeo son los grandes protagonistas. Con espacios amplios y luminosos, potenciados por el color blanco y sus grandes ventanales, la artista supo lograr una decoración clásica europea con toques francés romántico y shabby chic.

Marixa Balli reveló el apodo que le pusieron sus compañeros de MasterChef Celebrity

Las hornallas de Masterchef Celebrity se encendieron y el programa está dando de que hablar. Una de sus participantes es Marixa Balli, quien cuenta con mucho apoyo del público pese a su inexperiencia en la gastronomía. En lo que va del ciclo culinario, que conduce Wanda Nara, la artista se muestra relajada y divertida, negando así los rumores de que estaba furiosa con el formato por la devolución de los jurados: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

En una entrevista que brindó a Vero Lozano, Marixa Balli contó que ya tomó confianza con los demás integrantes y que mantiene buen vínculo con ellos. “Yo estoy sorprendida porque nos llevamos tan bien, es como que cuando estamos nos separamos, nos extrañamos cuando no nos vemos”, expresó en Cortá por Lozano (Telefe).

En este sentido, agregó: "Nos llevamos todo muy bien y con buena energía. Estamos contentos y nos ayudamos". Además, relató que en las pausas de las grabaciones de Masterchef Celebrity se la pasa charlando y brindando consejos a las influencers "más pendex".

Asimismo, aseguró que está feliz de compartir con un grupo de todas las edades y que los más chicos ya le pusieron un particular sobrenombre. “Los que son más pequeños me dicen tía, es muy gracioso. Es muy tierno. Muy lindo”, manifestó con su característica sonrisa. De esta manera, Marixa Balli reveló que el apodo que le pusieron sus compañeros más chicos de MasterChef Celebrity es "tía" y afirmó que hay un buen clima laboral que los une en cada grabación.