El fatal error del Chino Leunis que perjudicó a Marixa Balli en MasterChef

La última gala de MasterChef Celebrity tuvo como consigna preparar una milanesa con guarnición en un tiempo límite de 50 minutos, pero con una dificultad adicional: la cantidad de ingredientes que cada concursante podía usar dependía de un juego previo. Bajo la supervisión del jurado y con Damián Betular como encargado de explicar la dinámica, los participantes debían atrapar la mayor cantidad posible de pelotitas lanzadas por el jurado.

“Cada pelotita atrapada equivale a un ingrediente que podrán usar para cocinar”, explicó Damián Betular al inicio del desafío, detallando además que estaba prohibido compartir productos entre los competidores. El segmento, que generó tensión y risas por igual, fue rápidamente comparado en redes con El juego del calamar por su ritmo competitivo y la presión del tiempo.

El desafío y el error del Chino Leunis

Durante el minuto que duró el juego, cada participante intentó atrapar la mayor cantidad de pelotitas posibles mientras el jurado lanzaba sin mirar. Maxi López, por su altura, se destacó y logró reunir varias, mientras que otros no tuvieron la misma suerte. En medio de la dinámica, Marixa Balli se mostró frustrada: “No agarré nada, todo lo agarró la Joaqui”, comentó en tono de humor.

Ante esa situación, el Chino Leunis intentó ayudarla y cometió un error que cambiaría el rumbo del desafío. Según se vio en cámara, el conductor tomó dos pelotitas y se las entregó a Marixa Balli, algo expresamente prohibido por las reglas. El gesto fue detectado por la producción, quienes aplicaron una sanción.

La penalización a Marixa Balli y al Chino Leunis

La decisión del jurado fue inmediata. “Marixa, por favor devolvé las pelotitas al Chino y luego tiralas”, indicó Wanda Nara a la actriz. A su vez, el propio Chino Leunis recibió su castigo: debía tirar dos pelotitas como penalización por haber infringido la norma. “Lo acepto como buen caballero”, respondió acatando la medida.

Chino Leunis

El incidente protagonizado por Marixa Balli y el Chino Leunis no pasó desapercibido entre sus compañeros, que siguieron el momento entre risas y sorpresa. Mientras tanto, el resto de los concursantes terminó el conteo de sus pelotas y se preparaban para comenzar con el desafío de preparar una milanesa con materiales limitados.