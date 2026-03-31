Marley conoció a Meryl Streep: "Uno de los sueños más grandes de mi vida"

Marley llamó la atención en redes sociales al mostrar un momento muy especial que le tocó vivir gracias a su profesión. El conductor, que estaría preparando el regreso de Tu cara me suena, viajó para entrevistar a su artista favorita en el marco de la promoción de su nueva película. Se trata de Meryl Streep, quien junto a Anne Hathaway posó con él y compartió una charla distendida.

Las fotos de Marley junto a Meryl Streep y Anne Hathaway que causaron revuelo

Marley vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al viajar a México para entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes promocionan el film El diablo viste a la moda 2. La esperada charla formará parte de un especial que se emitirá por la pantalla de Telefe, pero el conductor ya compartió un adelanto en sus redes sociales.

En las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, donde reúne más de ocho millones de seguidores, Marley se muestra sonriente y relajado junto a las dos estrellas de Hollywood, en un set ambientado con estética de moda: maniquíes, bocetos y telas de fondo acompañan la escena, en sintonía con el universo de la película, que se estrena el jueves 30 de abril.

Marley junto a Meryl Streep y Anne Hathaway

Las palabras de Marley tras conocer a Meryl Streep, su "actriz preferida en el mundo"

Tanto Meryl Streep como Anne Hathaway posan cercanas y distendidas mientras Marley se ubica entre ellas, evidenciando la complicidad que se generó durante la entrevista. Las postales estuvieron acompañadas de un texto cargado de emoción y alegría que reflejan la magnitud del momento que vivió el conductor: “Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep y hoy lo cumplí. Y comprobé que además de muy talentosa es muy divertida y humilde y para colmo, junto a @annehathaway que también la amo".

Marley junto a Meryl Streep y Anne Hathaway

Luego, Marley aseguró que la nota que se verá al aire dentro de pocas semanas está imperdible: "Salió muy divertida la entrevista y la verán en un especial de #porelmundo por @telefe". Por último, el padre de Mirko y Milenka remarcó: "En la última foto estoy justo dándole un beso a Meryl. Gracias Disney por la invitación”.

Marley junto a Meryl Streep y Anne Hathaway

La publicación no tardó en generar repercusión y, en pocas horas, acumuló una verdadera lluvia de “likes” junto con cientos de comentarios de sus seguidores. Entre ellos, se destacaron los mensajes de Analía Franchín, quien escribió “La suerte”, y Lizy Tagliani, que con humor comentó: “Hablales de mí”. Cabe recordar que las actrices se encuentran promocionando El diablo viste a la moda 2, la segunda parte del exitoso proyecto cinematográfico que se estrenó en 2006 y fue taquillera a nivel mundial.

De esta manera, Marley conoció a Meryl Streep y aseguró que cumplió "uno de los sueños más grandes" de su vida. Asimismo, adelantó un contenido que pronto se verá en televisión y que estará acompañado por la emoción que lo atravesó en todo momento. Sin dudas, un encuentro que combina estelaridad, moda y mucho carisma.