El reencuentro de Mirko y Pipe, el hijo de Flor Peña, después de estar años "distanciados"

Mirko y Pipe, el hijo de Flor Peña, protagonizaron un reencuentro después de estar años “distanciados”. La reunión se dio en un ambiente familiar y dejó imágenes que mostraron cómo los niños compartieron un momento diferente al que habían tenido en su infancia. El encuentro marcó un cambio en la relación y abrió una nueva etapa en su relación.

Después de estar años “distanciados”, Mirko y Pipe, el hijo de Flor Peña, se reencontraron

Mirko y Pipe, el hijo de Flor Peña, volvieron a verse tras un largo tiempo sin compartir tiempo juntos. El reencuentro sorprendió por la naturalidad con la que se desarrolló y por la forma en que ambos dejaron atrás la distancia que los había marcado de pequeños. La reunión mostró un nuevo escenario en el que los niños lograron compartir juegos y compañía.

Marley y Mirko

En las últimas horas, Marley compartió en sus redes sociales un video que rápidamente se volvió viral y generó una ola de comentarios. En la grabación se podía ver a su hijo junto al de la actriz compartiendo tiempo y juegos. Tras años de no compartir tiempo juntos, ambos niños volvieron a verse en la casa del conductor.

Durante la grabación que publicaron, se pudo ver al presentador saliendo de su casa acompañado por Mirko, mientras llegaban Florencia Peña, su pareja Ramiro Ponce de León y Pipe. En ese primer saludo, tanto la actriz como el humorista les preguntaron a los niños si se acordaban del otro.

Ante la mirada de sus padres, el hijo del conductor dijo que no, aunque la respuesta del pequeño de la actriz aseguró que si lo recordaba. Al ingresar a la casa, la conversación continuó mostrando que ambos pequeños sabían que cuando eran más chicos no tenían buena relación.

El cambio inesperado en la relación de Mirko y Pipe, el hijo de Flor Peña

En entrevistas pasadas, tanto Marley como Florencia Peña habían contado que cuando los niños eran pequeños no lograban vincularse. “No se peleaban, pero se ignoraban directamente, no había relación”, comentaron. Esa distancia marcó la infancia de ambos, a diferencia de sus padres, que siempre se mostraron cómplices y con gran amistad.

Flor Peña, Ramiro y Pipe Ponce de León

A diferencia de otras oportunidades, durante el encuentro en la casa del humorista, Mirko y Pipe sorprendieron con una nueva actitud. En el video que postearon sus padres, se los pudo ver sentados en un sillón, jugando con sus tablets y compartiendo el momento con naturalidad. “Se amigaron”, comentaron los presentadores.

Hace algunos años, Florencia Peña recordó que su hijo y el pequeño de Marley preferían estar separados y que no existía un interés por compartir juegos o actividades. “No tenían buena relación”, señaló. Aunque aclaró que no se peleaban, sino que solo se ignoraban cuando ella y el conductor se reunían.

Marley y Mirko

Mirko y Pipe, el hijo de Flor Peña, protagonizaron un reencuentro después de estar años “distanciados” y compartieron un momento que marcó un cambio en su relación. La reunión mostró cómo los niños dejaron atrás la indiferencia de la infancia y lograron disfrutar juntos de juegos y compañía en la casa de Marley.

VDV