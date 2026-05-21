Marley contó el escandaloso motivo por el que a Vicky Xipolitakis le prohibieron la entrada a Grecia, recordando un episodio que vivieron juntos durante un viaje al país europeo. La situación se produjo en un destacado lugar del país y marcó un momento que, según relataron, tuvo consecuencias inesperadas para la modelo y el equipo. El relato incluyó detalles sobre cómo un gesto simbólico terminó generando una dura reacción.

Marley dio detalles del motivo por el que Vicky Xipolitakis no puede visitar Grecia

Marley sorprendió a todos sus seguidores al mencionar el motivo por el que a Vicky Xipolitakis le prohibieron la entrada a Grecia, en el marco de una charla donde repasaron recuerdos de un viaje compartido. El relato incluyó detalles de lo ocurrido en un sitio histórico y cómo aquel gesto generó una reacción que aún permanece en la memoria de los protagonistas. La anécdota se convirtió en parte de la historia personal de la modelo y destacó un momento importante en su vida.

Marley y Victoria Xipolitakis

En las últimas horas, la bailarina fue invitada al Show del Verano, el programa de Luzu TV, donde se revivió una particular situación que vivió con el conductor en el marco de Por el Mundo. Durante el streaming, la modelo recordó un episodio que marcó su relación con el país europeo y que, según relató, derivó en una prohibición de entrada. Según revelaron, ambos se encontraban grabando un momento en un lugar sagrado cuando la polémica inició.

Durante la entrevista, Vicky Xipolitakis relató que aquel viaje incluyó una visita a la Acrópolis de Atenas, donde se produjo un momento inesperado. Según contó Marley, mientras recorrían el Partenón, la vedette expresó su deseo de besar la tierra de sus ancestros. En ese intento, tomó un poco de tierra con la mano y, al acercarla a la boca, se atragantó, generando tos y un gesto que fue interpretado por algunos presentes como una falta de respeto.

Entre risas, el humorista explicó que la situación se desató de manera espontánea y que la reacción de los visitantes fue inmediata. “Estábamos en la Acrópolis y Vicky dice que quería besar su tierra. Cuando lo hizo, se ahogó y empezó a toser. Ese era un lugar sagrado y a muchos les pareció una falta de respeto, pero hay que entender que se ahogó”, relató. Esta situación, para ellos, fue mal interpretada por quienes los rodeaban.

La polémica de Vicky Xipolitakis en Grecia mientras estaba embarazada

Por su parte, Vicky Xipolitakis agregó que el gesto tenía un significado personal, ya que sus bisabuelos y tatarabuelos eran oriundos de Grecia. “Yo le quise dar un beso a la tierra, de ahí tengo mucha historia, y encima estaba embarazada; para mí era muy especial”, recordó. Según sus palabras, aquel episodio fue el motivo por el cual nunca volvió a ingresar al país europeo. La nota deja en claro que el viaje no solo fue un recorrido turístico, sino también un episodio cargado de recuerdos personales para la modelo.

Marley y Victoria Xipolitakis

Durante la charla, el productor Federico también intervino y señaló que desde entonces no saben si podrían regresar. “No sabemos si podemos entrar”, comentó, dejando abierta la incógnita sobre la situación migratoria de la modelo en Grecia. Además de este recuerdo, la artista compartió otro momento íntimo que vivió junto a Marley y el equipo de producción durante aquel viaje. La modelo reveló que tanto el conductor como Federico fueron los primeros en adivinar el nombre de su hijo.

“Fueron los primeros en enterarse”, dijo entre risas. Ante las palabras de Vicky Xipolitakis, el productor relató cómo se dio la situación: “Ella nos dio una pista diciendo que el nombre significaba ‘el que viene a salvar’. Entonces, tanto Marley como yo nos miramos y dijimos: Salvador”. La modelo reaccionó sorprendida y con humor, recordando cómo descubrieron el nombre antes de que lo anunciara. El episodio en Grecia y la revelación del nombre de su hijo se convirtieron en dos momentos destacados de la conversación en el programa.

Marley y Victoria Xipolitakis

Marley contó el escandaloso motivo por el que a Vicky Xipolitakis le prohibieron la entrada a Grecia, recordando un episodio que se produjo durante un viaje compartido al país europeo. La situación tuvo lugar en la Acrópolis de Atenas y se convirtió en un momento que marcó la relación de la modelo y el conductor. El relato incluyó detalles sobre cómo un gesto simbólico generó una reacción inesperada en los presentes.

VDV