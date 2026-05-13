Con estilo ochentoso y detalles en tendencia: así es la casa de Marley en Pinamar

Marley es uno de los conductores más importantes de la televisión argentina. Sus constantes viajes y su trabajo en la ciudad lo lleva a buscar un refugio donde reencontrarse con amigos o relajarse con sus dos hijos, Mirko y Milenka. Es por eso que, desde hace muchos años, posee una propiedad emblemática en la Costa Argentina, que vivió junto a él todas las etapas de su vida, comenzando desde sus años de solteros hasta su presente como papá.

Su casa en Pinamar, rodeada del característico bosque, se volvió un punto turístico de los fanáticos de la televisión argentina, y el lugar de descanso de él y su familia. Todos los años, se toma unos días para disfrutar del espacio de estilo ochentoso y detalles tendencia, mientras busca remoderlarlo y adaptarlo a su presente como papá. En el verano del 2026, la casa se vio completamente transformada, al ser las primeras vacaciones de su clan familiar, conformado por tres integrantes.

La casa de Marley en Pinamar / Créditos: CARAS

La casa de Marley en Pinamar: estilo ochentoso y mucho parque

Un punto emblemático en Pinamar es la casa de Marley, en una de las zonas residenciales más tranquilas y exclusivas, rodeada por los característicos bosques de pinos de la ciudad costera. En sus principios, tenía una fuerte impronta del estilo ochentoso, que lo mantiene como una distinción por sobre el resto de las propiedades. La fachada sigue la búsqueda de los rústico, manteniendo una idea cálida y hogareña en la Costa Argentina. Sin embargo, con el correr de los años, el conductor la fue adaptando para que su esencia de modernice con las nuevas tendencias minimalistas.

En su exterior, se destaca la fuerte conexión con la naturaleza, ya que se encuentra rodeado de frondosos pinos y áreas verdes, y lo invita por un camino a desembarcar en las playas. Sin embargo, esta vinculación con el aire libre también continúa en el patio trasero. El conductor tiene un gran espacio con pileta al aire libre, un área de recreación con juguetes de sus hijos, cómodas reposeras y mobiliario de exteriores, y una galería que lo adentra más al bosque, pero lo mantiene en su propiedad privada.

La casa de Marley en Pinamar

El estilo rústico moderno de Marley para su casa en Pinamar

La casa de Pinamar de Marley sigue mucho el estilo ochentoso, fusionado con el rústico moderno. Este mismo logra combinar la robustez de los materiales tradicionales con un ambiente relajado y vacacional, sumándole la cálidez de un hogar familiar. Es por eso que las tonalidades oscuras de los marrones, provenientes de ladrillos, maderas o troncos, continúa no solo en su fachada, sino también en su interior. Así mantiene, junto con la entrada de luz natural de sus ventanales, una estética ligera y minimalista, pero contraria a su casa en Tigre.

En los últimos años, el conductor apostó a una adaptación del espacio, para poder disfrutarlo junto a sus hijos, Mirko y Milenka. Es por eso que el living comedor se transformó a la madera clara en revestimientos y pisos, combinada con textiles orgánicos y muebles funcionales de líneas limpias. En esa misma línea, la cocina sigue un concepto moderno, con tecnologías de última generación. La estética vintage es lo que le sigue aportando el carácter y la diferencia al hogar, frente a sus vecinos o a sus otras propiedades, sumándole recuerdos del conductor y sus hijos provenientes de sus viajes por el mundo.

La casa de Marley en Pinamar

Temporada de verano 2026: primeras vacaciones en la playa de Milenka y la casa de Marley de Pinamar se adaptó

En la temporada de verano 2026, Marley llevó a sus hijos de vacaciones, convirtiendo esta fecha en la primera salida a la playa del clan familiar con tres integrantes: el conductor, Mirko y Milenka. En su cuenta de Instagram, compartió las postales más tiernas de ellos bajo el sol, la pequeña en su descubrimiento fashion icon del verano, y las tardes descansando en la intimidad de su hogar. Sin embargo, su casa debió vivir unos cambios para que pudiera ser perfecta para los menores.

Las habitaciones se rediseñaron para que cada uno de los integrantes pueda tener su espacio. Los juguetes, los sonidos interactivos y los colores de los objetos para bebé rompieron esa monotonía rústica que mantenía la casa, dándole un giro explosivo y digno de una familia muy unida. “En esta casa jamás hay silencio... Siempre está llena de gente que grita, canta y es feliz. Nosotros la pasamos genial en Pinamar. Es nuestro refugio. Vamos a la playa, jugamos en la arena y barrenamos olas con Mirko. Desconectamos de todo y nos divertimos mucho los tres juntos. Yo estoy más relajado...sí acá hasta duermo más que en Buenos Aires", aseguró el conductor a CARAS.

Vacaciones del clan Marley, Mirko y Milenka, en su casa de Pinamar

La emblemática casa de Marley en Pinamar sigue siendo refugio del conductor para relajarse y tomarse unos días con sus hijos, Mirko y Milenka. Con estilo ochentoso, detalles modernos y tecnológicos y una búsqueda por lo rústico, el lugar logra combinar la funcionalidad con la naturaleza con las adaptaciones que se hicieron en los últimos años, y explota con detalles de juguetes y colores pertenecientes a los dos menores de edad.

A.E