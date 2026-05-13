Así fue el debut de Felipe y Mirko, los hijos de Florencia Peña y Marley en Luzu TV: el momento más viral

Felipe y Mirko, los hijos de Florencia Peña y Marley, tuvieron su debut en Luzu TV y se convirtieron en protagonistas de un momento especial en El Show del Verano. La aparición de los pequeños marcó un capítulo distinto dentro del ciclo, con ocurrencias, comentarios que reflejaron espontaneidad y momentos cargados de risas.

Felipe y Mirko, los hijos de Flor Peña y Marley, se robaron todas las miradas en su debut en Luzu TV

Felipe y Mirko, los hijos de Florencia Peña y Marley, sorprendieron con su participación en El Show del Verano, donde compartieron risas y anécdotas que captaron la atención del público. Su debut en el streaming mostró cómo la complicidad y la espontaneidad de cada uno marcaron un programa cargado de momentos inesperados.

En las últimas horas, la conducción de Luzu TV vivió un momento especial con la aparición de los dos niños. Con sonrisas y mucha naturalidad, los pequeños se convirtieron en los protagonistas del arranque del programa de sus padres. Saludaron con un simpático “Hola, comunidad” y rápidamente comenzaron a interactuar con la audiencia del ciclo en un espacio de juegos y comentarios desopilantes.

A través de sus redes sociales, Marley compartió una tierna imagen que marcó el significativo momento que vivió con Florencia Peña cuando sus hijos fueron los conductores de El Show del Verano. En distintas oportunidades, ambos presentadores comentaron que sus hijos no se llevaban muy bien, a pesar de sus intentos de acercamiento. “Se llevan 15 días y lo hemos intentado porque nos hemos ido a Pinamar todos juntos. Y no pegan onda. Se odian”, había comentado la actriz.

Mirko y Marley

Sin embargo, en esta nueva aparición en Luzu TV, Mirko y Felipe Ponce de León revelaron cómo lograron amigarse. “Roblox”, dijo el hijo del humorista, haciendo referencia al popular videojuego. Pipe agregó: “Roblox, Minecraft, esas cosas”, confirmando que los juegos virtuales fueron el puente que los unió. Su debut como conductores dejó entrever que las diferencias entre ambos quedaron atrás para dar lugar a una tierna amistad.

Mirko y Felipe Ponce de León

En medio de la conversación, Marley comentó que tanto él como Florencia Peña les permiten “poquito tiempo” frente a las pantallas. Fue entonces cuando su hijo lo interrumpió con una frase que desató risas: “Me dejás dos horas por día, ¿eso te parece poco?”. La ocurrencia sorprendió a su padre y generó un momento divertido que rápidamente se viralizó. Por su parte, la artista también destacó: “Nosotros no queremos que nuestros chicos nos digan que somos padres de mier…, porque somos padres de mier…”.

En un debut cargado de risas, Mirko y Felipe mostraron cómo sigue avanzando su amistad

Durante su debut en el programa, Mirko y Felipe dejaron entrever que los problemas que tenían cuando eran más pequeños quedaron atrás. En esta nueva aparición juntos, los pequeños aprovecharon para compartir momentos con la audiencia y con sus padres. Con comentarios espontáneos y ocurrencias infantiles, lograron captar la atención de todos los seguidores del programa.

Florencia Peña y Marley

El ida y vuelta entre los pequeños, Florencia Peña y Marley, reflejó la dinámica familiar que marca el eje de la amistad entre los conductores. “La gente pedía conductores inteligentes Marley”, comentó la actriz detallando entre risas porque estaban los niños allí. Ante esto, su hijo, fruto de su relación con Ramiro Ponce de León, contestó con un comentario cargado de ironía que causó risas en todo el estudio: “Y nosotros somos más inteligentes que ustedes”.

Luego del comentario de Felipe, Marley les dio la bienvenida a ambos y Mirko, fiel a su estilo directo, respondió: “Nosotros tenemos más IQ”. Sus palabras sorprendieron al presentador y a la artista, quienes rápidamente le consultaron a que se refería. “Aaah, IQ de inteligencia”, agregó la artista, lo que generó una ola de comentarios de sus seguidores donde destacaban la personalidad histriónica de los niños.

Así fue el debut de Felipe y Mirko, los hijos de Florencia Peña y Marley, en el sillón de Luzu TV. Con humor y ocurrencias, los pequeños lograron conquistar al público de El Show del Verano, que no dudó en reaccionar con una ola de comentarios de apoyo. La reconciliación entre ellos, marcada por los videojuegos, sumó un capítulo especial a la historia que sus padres habían contado en otras ocasiones.

VDV