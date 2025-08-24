Fin del misterio: Alex Caniggia contó de qué vive

Alex Caniggia volvió a ser noticia tras revelar detalles sobre su presente laboral y económico, en un contexto distendido que permitió conocer una faceta menos visible de su día a día. Fin del misterio: finalmente, el joven empresario contó de qué vive y cómo combina sus negocios con la exposición mediática.

Alex Caniggia dio detalles de su vida diaria y contó de qué vive

Durante años, Alex Caniggia construyó una imagen pública marcada por el lujo, las frases provocadoras y una exposición constante en medios y redes. Su estilo de vida generó especulaciones sobre su presente económico, hasta que decidió hablar sobre sus ingresos y actividades laborales.

Alex Caniggia

La incógnita quedó resuelta en su reciente participación en Por el mundo (Telefe), el ciclo conducido por Marley, donde se sinceró sobre sus ingresos y su presente laboral. En medio de un viaje por China junto a su hermana Charlotte, respondió sin rodeos: “Ahora laburo mucho con mi viejo, en Caniggia Futbol Agency, la empresa de fútbol que representa jugadores”.

Según se conoció, la firma liderada por Claudio Paul Caniggia se dedica a la representación de futbolistas y al cierre de contratos en el mercado internacional. Para Alex Caniggia, esta actividad le permite mantenerse activo en el mundo empresarial, más allá de los distintos programas televisivos en los que participa.

Por su parte, el hijo de Mariana Nannis también habló de que gran parte de su fortuna proviene de su trayectoria en la pantalla chica. “A lo largo de los años hice mucha televisión. Ahora hago contratos de mucha plata en la televisión de afuera; se manejan otros números”, explicó. Su último proyecto fue Gran Hermano VIP en España, donde su participación terminó de forma abrupta por una polémica expulsión.

En el reality ibérico, Alex Caniggia fue expulsado junto a otro participante, Gustavo Guillermo, por violar las normas de convivencia. Según su versión, el conflicto se desató cuando José Antonio Avilés comenzó a insultar a Laura Bozzo, otra concursante. “No voy a permitir que le falte el respeto a una mujer, y mucho menos a una mujer mayor”, declaró en la gala de expulsión.

Alex y Paul Caniggia

La televisión se muestra como uno de los pilares más importantes en su carrera desde su debut en MTV Caniggia Libre (2017-2019), el docu-reality que compartió con Charlotte y que mostraba su vida de lujos, fiestas y viajes. El programa, producido por MTV Latinoamérica y Telefe, consolidó su imagen como figura mediática.

En 2019, participó en Resistiré, un reality chileno de supervivencia extrema. Allí, los concursantes vivían en condiciones precarias por un premio de medio millón de dólares. Alex Caniggia fue el tercer eliminado, aunque regresó brevemente junto a su hermana antes de abandonar definitivamente el juego.

Alex Caniggia

Por su parte, tuvo un paso por el Cantando 2020 (El Trece), el concurso de canto conducido por Marcelo Tinelli; fue breve: fue el primer descalificado. En cambio, en MasterChef Celebrity Argentina 2 (2021), logró llegar al séptimo puesto, mostrando una faceta más competitiva y comprometida.

El gran triunfo llegó en 2022 con El Hotel de los Famosos (El Trece), reality de convivencia conducido por Pampita y Leandro Leunis. El mediático se consagró ganador de la primera edición y se llevó un premio de 10 millones de pesos. Sin embargo, tras los descuentos impositivos, el monto final rondó los 20 mil dólares.

Alex Caniggia

Alex Caniggia cerró el círculo mediático que durante años alimentó especulaciones sobre su presente económico. Durante su viaje en China con Charlotte y Marley, en Por el mundo (Telefe), el mediático contó de qué vive y dejó en claro que su recorrido combina televisión, negocios familiares y contratos internacionales.

VDV