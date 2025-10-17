Martín Bossi celebró su cumpleaños rodeado de famosos: del beso con Graciela Borges a la torta con Guillermo Francella

Martín Bossi celebró sus 51 años con una cena especial en Puerto Madero, acompañado por figuras como Graciela Borges y Guillermo Francella. El festejo se dio tras una función de “La cena de los tontos” y reunió a amigos y parte del elenco en un ambiente relajado. La noche incluyó momentos de cercanía entre los invitados, saludos afectuosos y gestos que reflejaron el vínculo entre los protagonistas.

Así fue la celebración de Martín Bossi por su cumpleaños, rodeado de amigos y colegas

Martín Bossi compartió una noche de celebración junto a Graciela Borges y Guillermo Francella, en el marco de su cumpleaños número 51. El encuentro tuvo lugar después de la función de “La cena de los tontos” y combinó humor, afecto y momentos compartidos entre referentes del espectáculo. La cena se realizó en un restaurante de Puerto Madero y reunió al elenco completo de la obra, además de invitados cercanos al actor.

Martín Bossi, Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, Guillermo Francella y Marcos Carnevale

En la noche del 16 de octubre, el reconocido artista festejó su cumpleaños rodeado de sus seres queridos y amigos más cercanos. La celebración se realizó después de la función de la exitosa obra que protagoniza desde marzo en el Teatro El Nacional y que ya superó los 130.000 espectadores. La cita fue en el restaurante Mare by Fran.

Según trascendió, entre los invitados de Martín Bossi para este evento especial estuvieron Guillermo Francella, Graciela Borges, Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, el director Marcos Carnevale, los productores y el elenco completo de “La cena de los tontos”. El encuentro tuvo un clima relajado y alegre, marcado por anécdotas, risas y gestos de afecto.

Martín Bossi y Graciela Borges

En la misma línea, el cumpleañero se mostró agradecido por el acompañamiento y compartió momentos especiales con cada uno de los presentes. Uno de los instantes más comentados fue el saludo afectuoso con Graciela Borges, quien lo abrazó y le dio un beso que generó aplausos entre los invitados.

Por su parte, Guillermo Francella también fue protagonista, junto a Martín Bossi, al momento de apagar las velitas de la torta. El actor tomó la palabra con humor y le hizo un pedido al cumpleañero: “No agregues más bocadillos en las funciones, así podemos hacer las dos funciones diarias en Mar del Plata”. El comentario, en tono de broma, hizo referencia al estilo improvisado del actor durante la obra, que a veces extiende la duración prevista.

La frase generó risas y complicidad entre los presentes, que celebraron el espíritu relajado del encuentro. “La cena de los tontos”, dirigida por Marcos Carnevale, se convirtió en uno de los éxitos teatrales del año. La obra, que combina humor y crítica social, llegará el próximo 26 de diciembre al Teatro Neptuno de Mar del Plata, donde se espera que tenga una temporada intensa con dos funciones por día.

Martín Bossi, Graciela Borges y Marcos Carnevale

Martín Bossi cerró la jornada de su cumpleaños número 51 con una celebración que reunió a figuras como Graciela Borges y Guillermo Francella en un entorno distendido. El festejo incluyó a todo el elenco de “La cena de los tontos” en una elegante cena en Puerto Madero donde las risas no faltaron, en una noche que combinó humor con cariño y cercanía.

VDV