De Diego Castro a Marcelo Tinelli: todos los amores de Momi Giardina

Momi Giardina es una de las influencers más observadas de los últimos tiempos. Su participación en Luzu TV la llevó a ser una de las conductoras del streaming de La Voz Argentina, y a ser embajadora de diferentes marcas. Sin embargo, durante todos sus años en los medios de comunicación, fue protagonista de diferentes amores, con los que hizo crecer su familia o la ayudaron a superar corazones rotos. Desde Diego Castro hasta Marcelo Tinelli, la bailarina tuvo parejas que se volvieron mediáticas y relaciones que siguen en el recuerdo de los fanáticos de la farándula.

Momi Giardina

Todos los amores de Momi Giardina

1. Diego Castro

Desde el 2003 hasta el 2005, mantuvo una tierna relación con Diego Castro, un actor, guionista, director y conductor que se estaba comenzando a formar en el mundo del espectáculo, como ella. Si bien nunca dieron detalles de cómo surgió la historia de amor, la realidad es que tampoco terminó. Juntos se casaron y tuvieron a su única hija, Juli Castro, que no dudan en darle todo el amor del mundo. Su separación fue en buenos términos, ya que aún comparten viajes familiares y él la definió como "su mejor amiga".

2. Martín Bossi

Tras su relación con Castro, Momi Giardina entró a trabajar a Showmatch como una de las bailarinas del staff. Durante esos años, conoció a Martín Bossi, con quien vivió un amor intenso de casi cuatro años. “Fue la única persona por la que tomé antidepresivos”, relató, años después, en el programa radial Dame Aire. Según contó en diversas entrevistas, la relación fue buena y duradera, hasta que llegó una polémica separación que la llevó a sufrir más de lo que se había imaginado. Mientras estaba esperando para salir a bailar en una obra teatral, se enteró por una revista que Bossi había comenzado una relación con Fernanda Iglesias. Esto llevó a que ellos terminaran en muy malos términos, y, con el correr de los años, ella decidió perdonarlo, sin volver a darle una oportunidad.

3. Esteban Pusak Laborde

Su relación más duradera la tuvo con Esteban Pusak Laborde, también de los medios de comunicación. Tras la dura separación con Bossi, en el 2008, conoció a un productor con el que tuvo una historia de amor de más de una década. Al mantenerse en el detrás de cámaras, ella mantuvo la intimidad de él durante los 15 años que estuvieron juntos, y su separación fue una de las más duras que tuvo. En una entrevista con María Laura Santillán en Infobae, Momi se sinceró: “Siempre fui muy Susanita, llegar del trabajo, tener a mi marido. Entiendo que las cosas no son para toda la vida”. En el 2022, se dio a conocer que terminaron la relación, y ella contó que le cayó en un momento muy bueno en su carrera profesional, pero que la golpeó más de lo que esperaba.

4. Marcelo Tinelli

Tras diversos rumores y negaciones de ambos lados, Momi confirmó que, a los seis meses de separarse con Pusak, se reencontró con Marcelo Tinelli y comenzaron una relación sin ataduras. En LAM (América), reveló: "Estuve mucho tiempo en pareja y entonces cuando quedé soltera decía: ‘¿Esto cómo se hace?’. Él estaba soltero, yo estaba soltera. Estuvimos un tiempo juntos y nada más". Ambos habían acordado no hacer apariciones públicas juntos, y ella afirmó que él se había vuelto un "salvavidas" para el momento en que estaba atravesando.

5. Sebastián Espada

Mientras Momi seguía soltera, y su presencia en Luzu TV generaba estragos, conoció a Sebastián Espada, un fiel oyente del streaming que luego se volvió productor. En su estadía a Pinamar con sus compañeros, lo vio mientras estaba en vivo y lanzó: "Me gusta él". Desde ese momento en adelante, no se volvieron a separar y aún continúan en la actualidad. En el 2024, durante un show de Luzu, el productor apareció en el escenario y le propuso matrimonio inesperadamente. El video se viralizó en redes sociales, y la emoción de todos creció.

Momi Giardina es una de las influencers en tendencia en el último tiempo, que demostró sus talentos en la moda, la conducción y el baile. Sin embargo, también protagonizó grandes historias de amor que aún quedan inmortalizadas en muchos de sus seguidores.

A.E