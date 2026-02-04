La relación de Martín Pepa y Pampita avanza con pasos firmes. Así lo demostró el polista en las últimas horas mediante una publicación que deja ver su romántico viaje a un destino paradisíaco junto a la modelo. Luego de que ambos cumplieran con sus compromisos laborales, finalmente se encuentra disfrutando de una experiencia soñada en el Caribe.

El gesto de amor con el que Martín Pepa sorprendió a Pampita

Martín Pepa viajó junto a Pampita a República Dominicana para disfrutar de unos días a puro relax, amor y travesías juntos. En las últimas horas, el deportista utilizó su red social para presumir su vínculo amoroso con la conductora y dedicarle un llamativo tema. Como era de esperarse, ella reposteó la imagen y generó revuelo entre sus seguidores.

La postal que subió el polista a su cuenta de Instagram muestra a la top model caminando por una calle paradisíaca rodeada de palmeras y bajo un cielo completamente despejado. Este entorno soñado y típico del Caribe estuvo protagonizado por un look acorde y sofisticado.

Pampita y Martín Pepa

Pampita lució un vestido blanco, de breteles finos y silueta fluida, con un diseño asimétrico que deja ver una pierna al caminar. Esta prenda fresca, elegante y minimalista, ideal para el clima cálido y fiel a su estilo, cautivó por completo a los usuarios y rápidamente recibió miles de halagos.

Su estilismo se completó con sandalias planas en tono neutro y accesorios claves: lentes de sol oscuros, collar fino y un bolso de fibras naturales, un clásico infaltable en destinos de playa. Su beauty look acompañó las vibras del plan tranquilo que escogió con su pareja Martín Pepa: cabello atado con línea al medio y maquillaje natural. Esta elección reforzó esa imagen de belleza natural que tanto la caracteriza.

Qué canción le dedicó Martín Pepa a Pampita

El detalle que terminó de sellar el clima romántico fue la elección musical del posteo que le dedicó el polista a la empresaria. Se trata de la canción La isla bonita, de Madonna, que no solo acompañó la foto, sino que sumó una cuota de nostalgia y romanticismo. Un gesto que muchos interpretaron como un guiño directo a la experiencia que están viviendo juntos tras varios días alejados por sus agendas laborales.

Pampita

Si bien Pampita suele compartir postales de sus viajes, esta vez fue Martín Pepa quien tomó la iniciativa y mostró a la modelo desde su propia mirada: caminando tranquila por las calles de República Dominicana con un look clásico en ella. La publicación no pasó inadvertida y dejó en claro que así, entre paseos al sol, looks relajados y canciones con historia, Pampita y Martín Pepa disfrutan de un viaje inolvidable que combina romance y descanso.

De esta manera, Martin Pepa mostró a Pampita con un vestido blanco que se robó todas las miradas en las redes sociales y también le dedicó una canción especial a la modelo que evoca paisajes tropicales y, principalmente, a un hit que supo marcar una era en la música.