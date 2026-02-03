Anita García Moritán marcó tendencia con su vestido crochet de granny square

Anita García Moritán sigue los pasos de su mamá, Pampita. Al igual que la modelo, la pequeña de 4 años elige looks en tendencia que logran llamar la atención en las redes sociales. En esta ocasión, optó por uno tejido que se destacó por sus colores y su dulce diseño.

Anita García Moritán enterneció con su vestido crochet

Anita García Moritán volvió a robarse todas las miradas con un look tejido tan dulce como canchero durante el gran recibimiento que tuvo Pampita junto a su familia en un exclusivo resort de la Riviera Maya, en México. En las imágenes que compartió la modelo en su red social, se la puede ver a su niña disfrutando del momento con una sonrisa espontánea y un outfit que combina comodidad, diseño y tendencia.

La prenda protagonista fue un vestido crochet de granny square, una confección artesanal que une pequeños cuadrados tejidos y se destaca por su delicadeza e impronta veraniega. De silueta recta y largo por encima de la rodilla, el diseño acompaña el movimiento libre y es ideal para usar en las vacaciones donde se suelen realizar distintas actividades.

Anita García Moritán

Tejido y en colores pasteles: así es el adorable look de Anita García Moritán

Tal como se puede ver en las fotografías, el vestido crochet presenta un entramado de motivos circulares en tonos suaves como amarillo, lila y naranja, los cuales aportan color sin perder armonía. La base clara realza los detalles coloridos, logrando así una estética fresca y alegre, muy acorde a la edad de Anita García Moritán y al entorno tropical del hotel.

Este ítem lleva un estilo boho chic y se destaca, además de su diseño, por no llevar mangas y por su cuello redondo. Este modelo resulta práctico para usar en lugares cálidos donde las altas temperaturas permanecen durante todo el día. Además, se trata de un vestido atemporal que ayuda a elevar cualquier look infantil.

Anita García Moritán

Como complemento, Anita García Moritán sumó unas gafas de sol en tonalidad rosa, un accesorio lúdico que aportó un guiño moderno y divertido. Este accesorio reforzó el espíritu relajado de su atuendo y mostró cómo pequeñas decisiones pueden transformar una propuesta sencilla en uno llena de personalidad.

Sin dudas, la moda infantil viene apostando fuerte por las prendas tejidas y artesanales, que combinan tradición y diseño contemporáneo, en la temporada primavera verano. El crochet, en particular, se impone como una de las grandes tendencias de este 2026, tanto en versiones monocromáticas como en versiones multicolor, las cuales son ideales para usar en los días de calor.

En la segunda postal, la heredera de Pampita posa junto a dos mujeres vestidos con prendas hawaianas y, fiel a su personalidad carismática, sonríe mientras muestra en detalle su outfit. De esta manera, Anita García Moritán marcó tendencia con su vestido crochet de granny square y reafirmó su lugar como una de las mini fashionistas más querida de las redes sociales.