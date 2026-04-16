Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló cuál de sus hermanos es el favorito de su mamá

Maru Botana no duda en demostrar lo mucho que adora a todos sus hijos. En cada viaje que organiza o proyecto que planifica, los tiene en cuenta para poder vivir una experiencia única en familia. Sin embargo, cada uno de ellos logró robarse la atención de su mamá en diferentes medidas. Sofía Solá decidió abrir las puertas de la intimidad de su hogar para contar cómo es convivir con ellos desde adentro, y quién es el favorito de la pastelera.

Maru Botana y su familia

Sofía Solá reveló quién es el hijo favorito de Maru Botana

Sofía Solá es una de las hijas de famosos más queridas de las redes sociales, y la cuarta hija de Maru Botana y su esposo Bernardo Solá. La joven se vio envuelta en un mundo mediático y de exposición pública desde su nacimiento, que decidió aceptar y volverlo su trabajo de vida. Es así como hizo crecer una comunidad en redes sociales de 60 mil seguidores, y con una carrera fuerte en el modelaje de reconcidas marcas nacionales e internacionales.

En los últimos días, llamó la atención ya que contó que se irá de la Argentina para perseguir su sueño. En este contexto, fue invitada por Puro Show (eltrece) a una entrevista sobre su vida y la intimidad de haber crecido en una familia numerosa. Fue allí que reveló: "Me acostumbré, nací en una familia con 7 hermanos. Siempre hay alguien en casa". Sin embargo, no faltó la pregunta sobre si había una competencia por el amor de sus padres.

"No hay, cero. Cada uno tiene una relación diferente", respondió la influencer. Pero, cuando le preguntaron si había un favorito para su mamá, ella no dudó en apuntar con Agustín, el hijo mayor de Maru Botana. "Siempre va a ser, es así", bromeó con los panelistas. El joven vive en Francia y lleva una vida con un perfil muy bajo, alejado de las cámaras y los medios. A pesar de la distancia, mantiene una relación muy estrecha con su madre, y ella misma lo ha descripto como su "mano derecha" en muchos de sus proyectos.

El sueño hecho realidad de Sofía Solá: un trabajo en Europa

Sofía Solá sorprendió a todos sus seguidores cuando reveló, a través de TikTok, que consiguió trabajo en Europa y se muda para cumplir su sueño. La influencer apuntará por seguir su pasión en el modelaje y la creación de contenido, en una ciudad de la que se enamoró cuando era niña: Barcelona. Es así como se alejará de la Argentina para probarse en una agencia de modelos, en unas semanas de prueba para ver cómo seguir. Sin embargo, la emoción creció en su comunidad, que la viene acompañando desde el principio.

Sofía Solá

Muchos medios de comunicación no dudaron en levantar la noticia y hacer crecer los mensajes de felicitaciones a la hija de Maru Botana. De esta manera, visitó algunos programas de televisión y abrió las puertas a la intimidad de su vida, sobre todo a la relación con sus hermanos y quién es el favorito de su mamá. Sofía Solá se llevó las miradas de los usuarios, las risas por sus comentarios y los aplausos por conseguir cumplir su más grande sueño.

A.E