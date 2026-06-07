Maru Botana le dedicó un mensaje súper especial a su hija Sofía Solá por su cumple: "Vas libre y pisando fuerte"

Maru Botana celebró los 21 años de su hija Sofía Solá con un posteo en Instagram que emocionó a todos sus seguidores. La reconocida cocinera compartió imágenes de una cena súper íntima donde Sofía disfrutó junto a sus amigas. Además de las risas y la torta, este festejo reflejó el presente brillante de la joven, quien ahora reparte su tiempo y sus proyectos entre Buenos Aires Barcelona. Este cumpleaños no solo marca una fecha importante en el calendario familiar, sino que simboliza un punto de inflexión en la trayectoria de Sofía, quien conquista nuevos horizontes internacionales con mucha determinación y frescura.

El mensaje en redes de Maru Botana



En la publicación, Maru se abrió por completo y dejó salir todo el orgullo que siente por el crecimiento de su hija, demostrando que la complicidad entre ellas. La cocinera compartió una parte de su carta con estas palabras: "Mi Sofi, siempre sabía que ibas a encontrar tu camino, desde chiquita que ibas descubriendo cómo seguir, quizás con más miedos e inseguridades. Pero te animaste, confiaste en vos y descubriste que podías. Encontraste tu rumbo, lo que querías hacer, por donde era". Este mensaje no solo celebra los logros alcanzados, sino que también reconoce la valentía de una mujer joven que, con paso firme, decide perseguir sus propios sueños y pasiones más allá de cualquier expectativa externa o mandato familiar.

Sofía Solá: Creciendo lejos de las presiones

Más allá del modelaje y su trabajo como influencer, Sofía dedica mucho esfuerzo a formarse en el mundo de la cocina y la pastelería, siguiendo de alguna manera los pasos de su mamá pero con un sello propio muy marcado. Maru destaca que, a pesar de tener muchos hermanos y crecer en una familia numerosa, Sofía siempre buscó su propio espacio para brillar, formarse y encontrar lo que realmente la hace feliz en este camino profesional. Esta dualidad entre la moda y la gastronomía le permite a Sofía construir una marca personal auténtica, donde su estilo de vida dinámico inspira a muchos otros jóvenes que buscan equilibrar diferentes pasiones sin tener que elegir una sola. Cada paso que da, ya sea en una producción de fotos o en la cocina, refleja esa búsqueda constante por la excelencia y la autenticidad que la define.

Sofía Solá triunfa como modelo



Sofía Solá avanza hoy con una seguridad admirable y sin dejarse llevar por lo que otros esperan de ella en el competitivo mundo de las redes sociales. Sobre este estilo de vida y la forma en que Sofía enfrenta sus decisiones diarias, su mamá le dedicó unas palabras que resumen perfectamente su esencia: "Vas libre Sofi, vas pisando fuerte y abriéndote un camino inmenso y sin final". Este mensaje resuena con fuerza en un momento donde ella decide mudarse a Barcelona para expandir sus horizontes, demostrando que su independencia no es solo geográfica, sino también una postura vital frente a los desafíos que le propone su carrera como modelo y su incipiente interés por la gastronomía internacional.

Sofía Solá cumplió 21 años

Maru Botana y Sofía Solá: Un lazo que supera la distancia



Está claro que la distancia que a veces impone el trabajo o los viajes frecuentes a lugares como Barcelona no afecta para nada la conexión profunda que tienen. Maru Botana confiesa que, en este tiempo, no solo le tocó enseñar, sino que ella aprendió muchísimo de su hija, fortaleciendo una complicidad que va mucho más allá de ser simplemente madre e hija. Este ida y vuelta constante entre ambas se vuelve fundamental, especialmente cuando Sofía enfrenta nuevos proyectos en tierras lejanas, donde el apoyo de su familia y la guía de su mamá funcionan como una base segura desde la cual puede lanzarse a explorar nuevas oportunidades laborales.

Maru Botana le dedicó un emotivo mensaje a su hija



El futuro para Sofía se ve prometedor y lleno de desafíos interesantes que ella encara con mucha determinación, siempre acompañada por la mirada orgullosa de quienes la vieron crecer. Su mamá cerró el mensaje con una frase llena de sentimiento que resume el apoyo total que le brinda en cada paso que da: "Estoy muy orgullosa de vos mi amor. Seguí rompiéndola y logrando tus metas". Con esta dedicatoria a Sofía Solá, Maru Botana confirma que, sin importar los kilómetros que las separen, la unión familiar y el cariño incondicional son las claves del éxito de su hija en esta nueva etapa que apenas comienza a transitar con tanta energía, valentía y frescura