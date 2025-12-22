Matías Alé rompió el silencio tras el incendio en su casa: “Fue una desgracia con suerte”

La noticia encendió las alarmas en las últimas horas, Matías Alé fue internado de urgencia luego de sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono tras un incendio en su casa de Nordelta. El actor permaneció varias horas en observación y, una vez fuera de peligro, decidió contar en primera persona qué fue lo que ocurrió puertas adentro de su hogar.

Ya recuperado, Matías Alé habló con Pronto y llevó tranquilidad sobre su estado de salud: “Recién me dieron el alta y la verdad que fue una desgracia con suerte”, expresó apenas comenzada la charla, en la que reconstruyó paso a paso el episodio que estuvo a punto de terminar en tragedia, justo cuando se preparaban para salir rumbo a compromisos laborales.

El momento del incendio y el susto en su casa

Según relató Matías Alé todo ocurrió mientras su esposa, Martina Vignolo, había salido momentáneamente y él se encontraba solo con su mascota: “Tenemos un departamento de dos pisos y cuando salí de bañarme había humo en la parte de arriba, como una niebla”, explicó. En un primer momento, la situación no parecía grave y eso retrasó la percepción del peligro real.

El humo comenzó a intensificarse y la escena se volvió confusa: “No había mucho olor y apagué rápido el aire acondicionado porque pensé que era eso. Cuando bajé me encontré con mucho humo negro, que no veía de dónde venía, y empecé a toser”, contó. “Tenemos una cocina de hornallas eléctricas, y antes de irnos a Mar del Plata queríamos acomodar. Apoyé una caja que nos dieron con pan dulces”, detalló. Y sumó el momento más crítico: “Lo más peligroso fue que se empezó a prender fuego la bolsa de plástico de los pan dulces”.

El alta médica y el mensaje de tranquilidad

La situación pudo ser controlada gracias a la rápida llegada de Martina Vignolo: “Por suerte, a los cinco minutos llegó Marti, me ayudó y empezamos a ventilar el departamento”, señaló Matías Alé. Luego de eso, decidió trasladarse a una clínica para realizar los controles médicos correspondientes: “Fui a la clínica y me hicieron una placa de tórax para ver cuánto humo tenía, me sacaron sangre para el monóxido de carbono en sangre y me dieron oxígeno como por hora y media”, concluyó el actor, ya más tranquilo.

Mientras Matías Alé permanecía en observación, Martina Vignolo también llevó calma desde sus redes sociales, agradeciendo los mensajes de apoyo y asegurando que el susto no pasó a mayores. Tras el alta, la pareja se enfocó en recuperar la calma luego de horas de tensión que, como dijo el propio actor, pudieron haber terminado mucho peor.