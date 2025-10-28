Así es la luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo: playas paradisíacas, paseo por un clásico de EE. UU. y un tierno detalle en el hotel

Luego de celebrar su unión civil y religiosa en Mar del Plata, Matías Alé y Martina Vignolo eligieron Miami como destino para iniciar su vida de casados. La pareja, que selló su compromiso ante familiares y amigos en la parroquia San Pablo y San Juan Bosco, continuó la celebración con una escapada que están documentando en sus redes sociales.

El viaje funciona como un cierre perfecto a los festejos en Argentina y como el comienzo de una nueva etapa. La luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo ha estado marcada por momentos de descanso, recorridos y pequeños detalles románticos que sus seguidores han recibido con entusiasmo.

Una luna de miel entre playas de Miami

Desde su llegada, Matías Alé y Martina Vignolo compartieron postales junto al mar que muestran jornadas de playa y momentos de relax. Las imágenes reflejan una pareja que disfruta del descanso y de la tranquilidad que buscaban después de los intensos días de la boda.

Además de las jornadas en la costa, la pareja publicó material recorriendo lugares clásicos de Estados Unidos. Además, uno de los momentos que más llamó la atención de los fans fue un tierno gesto en el hotel, todo ha quedado documentado por la nueva pareja, quienes no han dejado de hacer gala de su conexión.

La declaración de Matías Alé a Martina Vignolo

Matías Alé no dudó en dedicar varias historias a su esposa mientras disfrutan del viaje. En una de ellas escribió: “Con mi adorada esposa. Qué lindo suena”, una frase que se replicó en los comentarios y que resumió el clima de la escapada: calma, cariño y muchas ganas de disfrutar juntos.

La luna de miel en Miami, con playas, paseos y esa declaración pública de afecto, constituye el momento perfecto para Matías Alé y Martina Vignolo tras los festejos en Mar del Plata. Allí, entre el altar de la parroquia y la fiesta con familiares y amigos, comenzaron una historia que ahora siguen escribiendo a puro sol y complicidad.