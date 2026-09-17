La gran historia de amor de China Zorrilla: "Hubiera dejado el teatro, un brazo y una pierna con tal de casarme con él, pero murió"

China Zorrilla dejó una huella en el teatro, el cine y la televisión del Río de la Plata, pero también compartió a lo largo de los años distintos recuerdos ligados a su historia personal. A 12 años de su muerte, vuelve a tomar protagonismo uno de los capítulos más significativos de su vida fuera de los escenarios, una experiencia que la acompañó durante décadas. Entre viajes, proyectos profesionales y encuentros que marcaron distintas etapas, hubo una vivencia que conservó un lugar especial en su memoria.

La historia de amor de la China Zorrilla que no pudo ser

Se cumplen 12 años del fallecimiento de la China Zorrilla, una de las figuras más reconocidas del teatro, el cine y la televisión rioplatense. Nacida como Concepción Matilde Zorrilla en Montevideo, desarrolló una carrera que se extendió durante décadas y la convirtió en una referencia artística tanto en Uruguay como en la Argentina. Sin embargo, más allá de los escenarios y los reconocimientos, hubo una historia personal que ella recordó en distintas oportunidades y que ocupó un lugar especial en su vida.

La actriz solía hablar con naturalidad de su recorrido personal. Desde pequeña fue conocida por el apodo que terminaría acompañándola para siempre. También recordaba su infancia entre Europa y Uruguay, los primeros pasos en la actuación y una vocación que, según contaba, apareció desde muy temprano. “El teatro fue mucho más que una elección. Fue una auténtica vocación”, explicaba al referirse al camino que siguió desde joven y que nunca abandonó.

China Zorrilla como Elvira en Esperando la carroza

Con el paso de los años, la China Zorrilla construyó una trayectoria destacada en los escenarios y llegó a instalarse durante distintas etapas de su vida en ciudades como Londres, París y Nueva York. Aunque disfrutó de cada experiencia, siempre sostuvo que el Río de la Plata era su lugar en el mundo. Su carrera le permitió viajar y conocer distintas culturas, pero también consolidar una mirada muy personal sobre la vida, la profesión y los vínculos.

En ese marco, una de las confesiones más recordadas de la intérprete uruguaya estuvo relacionada con sus relaciones sentimentales. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos, reconocía haber vivido grandes historias de amor. Incluso contó que estuvo comprometida con un hombre con quien planeaba formar una familia, pero decidió terminar la relación cuando comprendió que ese proyecto implicaba alejarse de aquello que más disfrutaba hacer. “Rompí. Fue una decisión sensata”, recordó años después, al explicar que no se imaginaba fuera de los escenarios.

El hombre por el que China Zorrilla aseguró que habría cambiado sus planes de vida

Tras aquella primera experiencia, la China Zorrilla conoció a una persona que ocupó un lugar distinto en su historia afectiva. Al recordar ese vínculo, reconoció que se trató de una relación que modificó por completo su manera de pensar el futuro. A diferencia de ocasiones anteriores, aseguró que estaba dispuesta a resignar muchas cosas por compartir su vida con él. “Y esa vez yo hubiera dejado el teatro, un brazo y una pierna sobre la mesa con tal de casarme con él”, comentó.

Sin embargo, los planes nunca llegaron a concretarse porque el hombre falleció de manera inesperada. A pesar del paso del tiempo, la actriz continuó mencionándolo como una de las personas más importantes de su vida. “Me enamoré muchas veces más, pero como con él no”, expresó al describir la dimensión de aquel sentimiento. La actriz también recordaba ese romance con sentido del humor. “Era el hombre más lindo del mundo. Era cómico de lindo”, decía entre risas.

China Zorrilla como Elvira en Esperando la carroza

Aunque su vida continuó y llegaron otras relaciones, nunca ocultó que aquella historia había ocupado un lugar especial. Con la sinceridad que la caracterizaba, la actriz reconocía que algunas experiencias permanecen intactas en la memoria independientemente de los años transcurridos. A medida que fue creciendo, la artista se mostró agradecida por el camino recorrido. Si bien admitía que le hubiera gustado concretar algunos proyectos personales: “Me hubiera gustado casarme con aquella persona que murió, me hubiera gustado tener hijos”.

La China Zorrilla transitó una vida dedicada a la actuación, marcada por proyectos en distintos escenarios del Río de la Plata y del exterior. Dentro de su historia personal, siempre recordó a la persona con la que había imaginado formar una familia y cuya muerte modificó esos planes. A doce años de su partida, aquel recuerdo continúa siendo parte de los relatos que acompañaron una trayectoria desarrollada entre el teatro, el cine y la televisión.

VDV