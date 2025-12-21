Los looks matchy-matchy de Luciana y Matilda Salazar para darle la bienvenida oficial al verano

Luciana Salazar volvió a marcar tendencia con una postal que ya es un clásico en su feed: madre e hija en clave matchy-matchy, listas para inaugurar el verano con estilo. En una selfie frente al espejo, Luli y Matilda se robaron todas las miradas con sus looks tras apostar al amarillo y así confirmar que los tonos solares serán protagonistas absolutos de la temporada.

El impactante look amarillo de Luciana Salazar, ideal para los días de calor

Luciana Salazar deslumbró con un vestido corto y al cuerpo, con escote profundo y recortes estratégicos en la cintura que realzan la figura y suman un guiño sensual sin perder elegancia. El color, un amarillo intenso, potencia el bronceado y dialoga a la perfección con los accesorios elegidos: sandalias con plataforma en tono neutro y una cartera estructurada que refuerza la impronta chic y urbana del outfit. Las gafas de sol XL y el beauty look minimal - pelo lacio, maquillaje luminoso - completan una propuesta fresca, canchera y 100% veraniega.

Más allá del impacto visual, el estilismo de Luciana funciona como inspiración: es un look pensado para el día, adaptable a una salida nocturna con solo cambiar el calzado, y confirma que el amarillo es el color protagonista del verano.

El look de Matilda, mini influencer en clave summer

Matilda Salazar, mini fashionista e influencer, acompaña a su mamá con un estilismo delicado y trendy. Lleva una blusa blanca de mangas cortas con cuello baby bordado, una pieza clásica que suma dulzura, combinada con una falda corta amarilla con lazo frontal, que retoma el color estrella del conjunto. El resultado es armonioso, fresco y acorde a su edad, pero con un claro guiño fashion.

Luciana y Matilda Salazar

El pelo suelto y prolijo, el maquillaje casi imperceptible y los accesorios discretos refuerzan una estética natural que ya es sello propio. Así, Luciana y Matilda Salazar confirman que el matchy-matchy sigue vigente y que, cuando se trata de estilo, el verano se recibe mejor en sintonía.