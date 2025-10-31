El picante cruce de Wanda Nara y Sofía Gonet, "La reini", en MasterChef Celebrity sobre sus exparejas

Wanda Nara protagonizó un momento inesperado junto a Sofía Gonet, “La Reini”, durante un nuevo programa de MasterChef Celebrity. Ambas tuvieron un picante cruce que giró en torno a sus exparejas y dejó frases que marcaron la emisión. La conversación tomó forma entre risas y comentarios espontáneos, sumando un nuevo ingrediente al clima relajado del programa.

Wanda Nara y Sofía Gonet, “La reini”, hablaron sin filtro sobre sus exparejas

Wanda Nara compartió un momento singular con Sofía Gonet, “La Reini”, durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity. En medio de una charla distendida, ambas protagonizaron un cruce con referencias a sus exparejas que sumó frescura y espontaneidad al desarrollo del programa. El intercambio se dio en plena competencia y dejó frases que captaron la atención por su tono.

Wanda Nara

El diálogo entre la conductora y la influencer giró en torno a Mauro Icardi y Homero Pettinato, con referencias directas y momentos picantes. El inicio de la conversación se dio luego de que la empresaria se acercara al puesto donde la participante del reality cocinaba. Con tono curioso comentó: “Un amigo me presentó a tu ex Homero; quiero que me cuentes más de todo”.

Fiel a su estilo frontal, La Reini respondió sin rodeos: “Ya hablé todo en TikTok. ¿Qué querés que te cuente? Lo último que quiero, en esta situación, es hablar de mi ex”. Por su parte, Wanda Nara continuó con preguntas que descolocaron a la influencer, quien no dudó en seguir el juego. “¿Lo extrañás?”, preguntó la conductora. “Un poco sí, a veces”, admitió Sofía Gonet.

Sofía Gonet y Homero Pettinato

En la misma línea, la presentadora quiso saber quién había tomado la decisión de terminar la relación, ya que recordó que se dio de forma abrupta. “Nos pusimos de acuerdo porque nos llevábamos muy mal”, explicó la modelo. El cruce fue ganando intensidad y naturalidad, con ambas compartiendo detalles personales sin perder el tono relajado de MasterChef Celebrity.

Sofía Gonet, “La Reini”, incomodó a Wanda Nara al preguntarle por Mauro Icardi

Antes de alejarse de la mesa, Wanda Nara insistió en saber si la influencer continuaba en contacto con Homero Pettinato. “Sí, todo el tiempo. Todos los días. ¿Vos hablás con tus exparejas?”, retrucó, dejando en evidencia que la charla no solo giraba en torno a su pasada relación con el conductor.

Por su parte, La Reini también aprovechó el backstage del programa para hablarle a la audiencia con gracia: “Porque si vamos a hablar de historias de exparejas picantes, ella tiene mucho más que largar”. Ante la consulta, la dueña de Wanda Cosmetics respondió con humor que no habla con ninguna de sus exparejas.

La conversación entre ambas se dio en un clima de cocina, pero con condimentos personales que aportaron color a la emisión. Mientras avanzaba en su preparación, Sofía Gonet dejó frases que resonaron en redes y medios. “Ya me curé de espanto”, dijo en relación a su vínculo con Homero Pettinato, dejando en claro que el proceso de separación fue intenso pero que ahora mantienen una buena relación.

Wanda Nara

