Luca, el hijo de Nancy Dupláa, reconoció que ve a Pablo Echarri como su padre: “Eligió acompañarme”

Hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, Luca Martin creció rodeado de cámaras y la atención mediática que sigue a sus padres desde hace décadas. Aun así, el joven actor logró construir una identidad propia, lejos de los prejuicios y del peso de los apellidos. Hoy, a los 24 años, atraviesa una etapa de madurez emocional y profesional que le ha permitido hablar con total honestidad sobre su historia familiar y su presente artístico.

En diálogo con Infobae, Luca Martin se mostró vulnerable, reflexivo y profundamente agradecido con las personas que lo acompañaron en su camino. Entre ellas, destacó a Pablo Echarri, actual pareja de su madre, a quien considera una figura paterna clave en su vida: “Pablo eligió quedarse, eligió acompañarme, y eso para mí vale más que la sangre”, expresó con emoción.

El vínculo entre Luca Martin y Pablo Echarri

Durante la entrevista, Luca Martin profundizó en el rol que Pablo Echarri tuvo en su vida y en la importancia de las presencias que acompañan desde el amor y la contención. Contó que, para él, la figura paterna no se define por la biología, sino por el acompañamiento. “Para mí, un padre es quien te ve en tu peor momento y elige acompañarte”.

También se refirió con respeto a su padre biológico, Matías Martin, con quien mantiene una buena relación, aunque destacó que cada vínculo se construye de manera distinta. De esta manera, Luca Martín dejó ver que aprendió a valorar los lazos elegidos tanto como los de sangre.

El impresionante presente de Luca Martín

Su paso por la obra Sex, dirigida por José María Muscari, fue un antes y un después en su carrera y en su confianza personal. “En Sex hablo de inseguridad. Tengo un monólogo sobre eso. Todos sufren de inseguridad de alguna manera”, contó Luca Martin. La experiencia teatral le permitió explorar su cuerpo, su sensualidad y su identidad desde otro lugar, sin miedo al juicio ajeno. “En el escenario me libero”, explicó, al hablar sobre cómo el arte se convirtió en una herramienta de transformación personal.

A lo largo de la entrevista, Luca Martin reflexionó sobre su proceso de aceptación y de autoconfianza: “Hay algo que aprendí en los últimos dos años, que no toda la gente con la que estuviste lo hizo por lástima. Tenés un atractivo, levantás a gente específica”, reconoció. Es así como el joven actor logró reconciliarse con su historia y abrazar su autenticidad.