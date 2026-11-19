Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a compartir detalles de su intimidad a través de las redes sociales. Esta vez, la pareja mostró una imagen de la habitación donde se hospeda durante su estadía en Carmelo, Uruguay y sorprendió con un espacio que combina comodidad, calidez y una privilegiada conexión con la naturaleza.

Mauro Icardi y la China Suarez en Uruguay | Instagram

En la postal, publicada este jueves 19 de noviembre, se puede observar una amplia cama deshecha, con acolchados mullidos y textiles en tonos claros, que aporta una sensación de descanso y relajación. Sin embargo, el verdadero protagonista del ambiente es el enorme ventanal que ocupa prácticamente toda una pared y permite contemplar el jardín desde la cama.

La imagen deja al descubierto un dormitorio de estética rústica y contemporánea, donde los materiales naturales, la luz del día y los colores neutros construyen una atmósfera cálida y acogedora.

La casa de la China y Mauro Icardi en Uruguay

Así es la habitación de Mauro Icardi y la China Suárez en Uruguay

Uno de los detalles más llamativos del dormitorio es su gran abertura de vidrio, dividida por una estructura de perfiles oscuros que aporta un toque moderno y permite integrar visualmente el interior con el exterior. Del otro lado se extiende un jardín de césped verde, árboles frondosos y una galería semicubierta que funciona como transición entre la habitación y el paisaje. La vegetación se convierte así en parte de la decoración y ofrece una vista completamente despejada hacia el entorno natural.

En cuanto al interior, predominan los tonos blancos, beige y rosa empolvado, presentes en la ropa de cama y los almohadones. Las diferentes texturas de los acolchados y tejidos aportan volumen y refuerzan el estilo descontracturado del espacio. Las paredes, pintadas de un intenso tono terracota rojizo, generan un contraste con los textiles claros, mientras que el techo de hormigón visto incorpora un detalle de inspiración industrial. La combinación de estos elementos da como resultado un dormitorio que mezcla rusticidad, modernidad y confort.

Mauro Icardi y la China Suárez, románticos en medio de la naturaleza

Además de mostrar la habitación, Mauro Icardi publicó fotos junto a la actriz en un espacio verde, rodeados de árboles y con caballos de fondo. La postal fue acompañada por el epígrafe “Buen día con mucho amor”.

La China Suárez junto a caballos en Uruguay

En medio de las críticas y los cuestionamientos que recibieron durante los últimos días, Mauro Icardi y la China Suárez eligieron mostrarse más unidos y enamorados que nunca compartiendo imágenes de su intimidad en Uruguay, donde disfruta de unos días rodeada de naturaleza.