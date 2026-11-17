Desde el viernes 6 de noviembre, la atención mediática estuvo centrada en el escándalo que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, luego de que la empresaria denunciara a su exmarido por presuntas agresiones contra Francesca Icardi. Con el correr de los días, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la intervención policial en la denominada Casa de los Sueños, ubicada en Nordelta. En medio de la polémica, las miradas también se posaron sobre la actriz, luego de que surgieran versiones sobre un supuesto vínculo con Leandro Paredes durante el viaje que realizó a París para encontrarse con quien hoy es su pareja. La información tomó relevancia a partir de los dichos de Analía Franchín en el programa A la Barbarossa (Telefe).

El duro descargo de Mauro Icardi en defensa de la China Suárez

Este martes fue una jornada especialmente movilizante para Mauro Icardi y la China Suárez, quienes volvieron a quedar en el centro de la escena tras la aparición de nuevas versiones sobre su pasado. En medio de las repercusiones, la actriz decidió romper el silencio y, sin mencionar nombres propios, publicó un contundente descargo en sus historias de Instagram para defender su honor y rechazar las versiones que la vinculan con personas de su entorno.

Mauro Icardi y la China Suárez | Instagram

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para j…”, expresó. Lejos de dar por terminado su descargo, la China apuntó directamente contra los periodistas argentinos y lanzó una dura crítica: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”.

Descargo de la China Suárez | Instagram

El duro descargo de Mauro Icardi en defensa de la China Suárez

Como era de esperarse, el mensaje de la China Suárez generó un fuerte revuelo en los medios de comunicación y despertó nuevas repercusiones. En este contexto, Mauro Icardi decidió redoblar la apuesta y salió en defensa de su pareja con una publicación en su cuenta de Instagram, donde cuestionó duramente el tratamiento periodístico que reciben y aseguró que no les pedirá a los medios que dejen de hablar de ellos.

“Entiendo que tienen cuentas que pagar, pero qué gracioso debe ser odiarnos tanto y que tu sueldo dependa de nuestra existencia”, expresó el futbolista, quien también apuntó contra los periodistas al considerar que “se creen los dueños de las verdades y son unos simples empleados del chisme barato”. Para cerrar su descargo, les recomendó que dejaran de ocuparse de sus vidas porque “bastante desgracia ya tienen con las suyas”. Cabe destacar que el delantero decidió restringir la caja de comentarios para evitar comentarios de su haters.

Descargo de Mauro Icardi | Instagram

De esta manera, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a dejar en evidencia su malestar frente a las versiones que circulan sobre su vida privada y eligieron responder públicamente a quienes los cuestionan. Todo esto sucede a poco más de una semana de que la pareja celebre un nuevo aniversario de su relación, en un contexto atravesado por las polémicas y los constantes cruces mediáticos.