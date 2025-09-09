Mavi Leone, la cantante rosarina que reveló imágenes inéditas de Lionel Messi de niño: "Qué orgullo haberte conocido"

Lionel Messi jugó ante Venezuela el que fue su último partido de eliminatorias en el Monumental. La noche estuvo marcada por la ovación y el agradecimiento de miles de hinchas, aunque las muestras de cariño no llegaron solo desde la tribuna. En redes sociales, la cantante y compositora rosarina Mavi Leone publicó un posteo que llamó la atención: una serie de fotos inéditas junto al capitán argentino y un mensaje donde repasó sus años compartidos como compañeros de colegio.

Las fotos inéditas de Messi

"Desde que éramos así de chiquitos hasta hoy que somos así de grandes. Sos el 1, @leomessi. Qué orgullo haberte conocido, tener los recuerdos de jugar partidos con vos en el patio de la escuela, el trabajo práctico de tecnología del auto que tenía que frenar solo, el viaje de egresados a Carlos Paz y todos esos años de crecer en ese hermoso mundo que fue la infancia y la juventud que apenas estaba comenzando", escribió Leone, acompañando sus palabras con un conjunto de imágenes que recorren distintas etapas.

En las fotos aparece un Messi niño, vestido con guardapolvo de jardín, compartiendo la clásica postal de fin de año con sus compañeros. Otra imagen lo muestra más grande, con guardapolvo blanco, sentado en primera fila en la Escuela N.º 66 “Gral. Las Heras” de Rosario. También se lo ve en su adolescencia, con el cabello largo y expresión seria, mientras Leone lo abraza con una sonrisa. En otro retrato grupal, aparece rodeado de amigos en un viaje escolar.

El posteo permitió asomarse a un costado menos conocido del 10. No al jugador admirado en todo el planeta, sino al chico que compartía partidos improvisados en el patio de la escuela, trabajos prácticos, risas de viaje de egresados y experiencias comunes con sus compañeros de aula. Un costado íntimo y cotidiano que despertó nostalgia y ternura entre quienes comentaron la publicación. En pocas horas, la publicación de Leone se viralizó y recibió miles de likes y comentarios. Muchos fanáticos agradecieron la posibilidad de conocer ese costado de la vida del futbolista.

Hoy, Mavi Leone impulsa su carrera como cantante y compositora. Al abrir su álbum personal de recuerdos eligió homenajear al amigo de la infancia y juventud, al mismo chico con el que compartió años de escuela en Rosario y que luego se convertiría en el mejor jugador de fútbol a nivel mundial, nada más y nada menos que Lionel Messi.

