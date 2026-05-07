Al mejor estilo Cenicienta, Máxima Zorreguieta impuso el calzado transparente con un look estilo retro italiano

Si hay una royal que impone tendencias y se destaca en su manera de vestir, esa es Máxima Zorreguieta. La reina de Países Bajos encuentra la comodidad en los colores, las extravagancias y los estilos que rompen con la normalidad del protocolo real. Es así como logra llamar la atención de los expertos fashionistas por sus diferentes apuestas. En las últimas horas, sorprendió con un look estilo retro italiano pero se llevó los aplausos con el calzado transparente, al mejor estilo Cenicienta.

El look estilo retro italiano de Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta se coronó como la reina del calzado con unos zapatos transparentes

Máxima Zorreguieta encuentra la manera de llamar la atención de los expertos fashionistas, a través de apuestas que se alejan del protocolo real. Manteniendo la elegancia y lo exclusivo, la reina de Países Bajos se refugia en accesorios que elevan, estampados llamativos y calzado original. Este último elemento hizo que se volviera una influencia del zapato distintivo, marcándolo como una parte del look imprescindible para enviar un mensaje de estilo. En las últimas horas, deslumbró con un look retro italiano, pero lo llenó de un chic moderno con los tacos transparentes.

El look estilo retro italiano de Máxima Zorreguieta

Los reyes presidieron el Día del Recuerdo en la Plaza Dam, un acto en homenaje a las víctimas holandesas de la Segunda Guerra Mundial. Para la ocasión, la reina decidió lucir un conjunto inspirado en el estilo "dolce vita", capturando la esencia de Italia de los años 50 y 60, a través de la pollera estampada de flores, las perlas como joyas y el sombrero de paja total black. Sin embargo, al mejor estilo "zapatilla de cristal" de Cenicienta, le dio una vuelta de tuerca moderna al optar por unos tacos transparentes. Los mismos eran un modelo salón negro, pero con el detalle del panel transparente, dando brillo al color de su piel.

El look estilo retro italiano y el calzado transparente de Máxima Zorreguieta

El estilo "dolce vita" que impuso Máxima Zorreguieta junto al zapato transparente

El estilo "dolce vita" se caracteriza por sus prendas elegantes y llamativas, con colores que recuerdan al optimismo y el "glamour sin esfuerzo". Durante los años 50 y 60 en Italia, tuvo su gran auge, imponiendo algunos detalles. Máxima Zorreguieta encontró en este estilo una forma de expresar sofisticación y originalidad, sin salirse de su protocolo real.

Es así como, para su evento junto al rey Guillermo, optó por un conjunto black and white, elevando el glamour cinematográfico de la época. Para eso, lució una chaqueta negra entallada con hombros marcados, y adornada en la solapa con un delicado lirio bordado. A juego con estos detalles elegantes, lo continuó con una falda midi con estampado floral y original. El sombrero de ala ancha era un clásico del estilo retro italiano, y ella lo llevó junto al collar de perlas de múltiples vueltas, un símbolo de la elegancia atemporal y técnica típica para elevar un look formal sin perder la sobriedad.

El look estilo retro italiano de Máxima Zorreguieta

Los expertos fashionistas quedaron fascinados con el atuendo elegido por la reina de Países Bajos, quien volvió a demostrar ser toda una influencia de la moda. Entre tendencias retro y originales calzados, Máxima Zorreguieta demostró cómo lucir un look chic y sobrio, encontrando inspiración en películas y el estilo de los 50 y 60 europeo.

A.E