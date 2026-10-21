Máximo Menem Bolocco y su nuevo amor: a los 22 sale con una diseñadora de 34

Alfredo López J

La vida de Máximo Menem Bolocco parece abrir un nuevo capítulo. A sus 22 años, el hijo de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco y del fallecido expresidente argentino Carlos Saúl Menem, ha vuelto a instalarse en la conversación pública, esta vez por las imágenes que compartió junto a Karen Blau, una diseñadora y empresaria chilena de 34 años con quien inició una relación sentimental. Una escapada a Valparaíso, el puerto patrimonial chileno, una ciudad de ascensores, cerros y casas victorianas, fue suficiente para despertar las especulaciones. Entre fotografías de paisajes, panoramas gastronómicos y actividades vinculadas al surf, ambos dejaron ver una cercanía que no pasó inadvertida para sus seguidores. Aunque las publicaciones confirman el romance, tanto Máximo como Karen han preferido mantener los detalles de su vida afectiva en reserva.

Máximo Bolocco y Karen Blau.

Para ella, su trabajo es fundamental, con una carrera vinculada a la moda y al emprendimiento. Ingeniera comercial de profesión, diseñadora y directora creativa, también se proyecta como influencer y suma casi 50 mil seguidores a su cuenta. Su principal proyecto es Caledonia, marca de vestuario que comenzó con una propuesta centrada en bikinis, trajes de baño y, posteriormente, amplió su oferta hacia colecciones de ropa para salir y el trabajo. En julio de 2024 dio un paso importante al inaugurar una tienda física, consolidando así el crecimiento de su emprendimiento más allá del comercio digital.

Blau también tuvo una experiencia televisiva que contribuyó a darle visibilidad. Participó en el programa gastronómico El Discípulo del Chef, de Chilevisión, donde integró el equipo del cocinero italiano Ennio Carota. Esa aparición le permitió acercarse a una audiencia más amplia.

Cecilia Bolocco sobre la diferencia de edad de la pareja: "¡esto es genético!"

La diferencia de edad entre Blau y Menem, de 12 años, también ha sido objeto de comentarios. Una cuestión que, al menos públicamente, no parece ocupar el centro de la conversación de la pareja. Pero sí el de su madre, Cecilia Bolocco: “¡Yo creo que esto es genético!”, respondió en un programa de televisión cuando se le preguntó sobre el romance. Una alusión, directa y con humor, a su propia historia: con Carlos Menem tenía una diferencia de 35 años. La ex Miss Universo agregó, además, estar emocionada de ver a su hijo “feliz, en paz y menos ansioso”.

Izq., José “Pepo” Daire, Cecilia, Máximo y Karen. Der., Máximo con su madre, en un viaje reciente a Mendoza.

Una relación familiar compleja

El supuesto romance llega en un año que ha tenido una carga emocional especial para Máximo. En una reciente participación en La Divina Comida, un programa de comida y conversación en Chilevisión, el joven abordó uno de los capítulos más delicados de su historia: la compleja relación que mantuvo con la familia paterna y las dificultades que enfrentó durante su infancia para compartir con su padre en Argentina.

Carlos Menem, quien gobernó Argentina entre 1989 y 1999, murió en febrero de 2021. Su vínculo con Cecilia Bolocco, con quien se casó en 2001, situó desde muy temprano a Máximo en medio de dos países y de una familia con una intensa exposición pública. Pero, detrás de esa historia conocida, existieron dificultades que el joven ha comenzado a relatar con mayor franqueza.

Recordó que mantener el contacto con su padre no siempre fue sencillo y que su relación con los Menem estuvo atravesada por obstáculos y desencuentros. El sensible relato comenzó con las dificultades que experimentó para viajar a Argentina y visitar a su padre cuando era niño, señalando a su hermanastra Zulema Menem como una de las personas que impedían esos encuentros. De su padre guarda muy pocas cosas, como un par de relojes. Uno, su favorito, tiene una bandera argentina en la esfera.

Máximo Bolocco y Karen Blau.

Sus declaraciones abrieron una ventana a una experiencia familiar que durante años permaneció en un terreno más reservado. Incluso, confirmó que esos episodios le pasaron la cuenta y que, de algún modo, pudieron ser el detonante del tumor cerebral que tuvo que enfrentar en el 2018 y que logró erradicar luego de una compleja operación. Frente a eso dijo: “Me hubiera gustado que todo fuera más sencillo”, pero con el tiempo decidió no continuar buscando explicaciones, “porque me hacía mal”. Durante todos estos años, Máximo ha construido una firme relación con Pepo Daire, su padrastro, un hombre de buen gusto, asociado a un holding de inversiones y que, por años, estuvo al frente de Chilefilms. De bajo perfil público, este mismo año dedicó su tiempo para viajar junto a Cecilia y Máximo por Europa.

Antes, en el peak del verano, se reunió con sus amistades catalanas en Cadaqués. En la misma fecha del Mundial de Fútbol veía los partidos de Argentina a bordo de un yate, junto a Imma Santisteban, asociada a una familia de la tonelería y el vino en los valles del Penedès, y Ras Silva, fundador de Largavista, una agencia chilena de PR, quien sostiene que Máximo “llama la atención de la marcas, brilla, lo suyo es el diseño, seguramente después se perfeccionará en Milán”. Según sus cercanos, también se siente cómodo frente a las cámaras, le gusta pasarlo bien y le ayuda mucho su “buena facha”. Le gusta practicar deportes y también ha incursionado en el polo.

Rose Marie Fonck, “mi Roli”

Si las dificultades con su familia paterna forman parte de las heridas que Máximo ha debido aprender a procesar, la muerte de Marie Fonck representa otra de las grandes pérdidas de este 2026. La matriarca de la familia Bolocco falleció el sábado 17 de enero, a los 90 años, después de enfrentar durante años un cáncer.

Para Máximo, la despedida tuvo un significado especialmente íntimo. El joven compartió en sus redes sociales imágenes tomadas en la clínica, donde aparecía besando la mano de su abuela. «Hasta siempre mi Roli», escribió, utilizando el cariñoso apodo con el que se refería a ella. En sus últimos meses de vida, el joven fue una figura muy presente. Antes de su partida, compartieron largas conversaciones en la casa de campo de la familia. Eran absoluta “tranquilidad”, dijo.

Máximo Bolocco y Karen Blau.

Rose Marie ha sido una presencia relevante en la historia familiar, aunque mantuvo un perfil alejado de la exposición mediática. Casada con el empresario Enzo Bolocco Cintolesi desde 1959, formó una familia de cinco hijos: Cecilia, Juan Pablo, Rodrigo, Verónica y Diana. Desde ese núcleo se desplegó una de las familias más reconocidas de la sociedad chilena. Su fallecimiento también cerró una etapa para Máximo, quien perdió a una persona que formaba parte de su entorno afectivo más cercano y de mayor confianza.

La aparición de Karen Blau en la vida de Máximo, de este modo, coincide así con una etapa de cambios y balances. A sus 22 años, el joven parece avanzar hacia una etapa en la que busca consolidar sus propios proyectos y relaciones, ya sabe de triunfos y dolores. Máximo ya es un hombre.