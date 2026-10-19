Máximo Bolocco habló sobre la familia Menem y explicó qué vínculo tiene con ellos: “Me duele mucho”

Máximo Bolocco, hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem, mantiene un perfil reservado frente a los medios de comunicación. Durante años, la relación entre el joven y la rama paterna de su familia estuvo marcada por la distancia geográfica, los conflictos legales y las tensiones mediáticas que rodearon el divorcio de sus progenitores. A pesar de los intentos esporádicos de acercamiento, el contacto con sus hermanos mayores y otros integrantes del clan argentino fue prácticamente nulo, un escenario complejo que se intensificó tras el fallecimiento del mandatario en 2021. Rompiendo este hermético silencio, el joven decidió sincerarse sobre la realidad actual de su vínculo familiar.

Máximo Bolocco y la familia Menem

Máximo Bolocco se sinceró sobre la familia Menem: “Me duele mucho”

Máximo Bolocco comenzó a ocupar un rol mucho más activo en los medios chilenos, ganando un protagonismo propio que va más allá del peso de su apellido. Su participación en el exigente programa de televisión Top Chef Vip marcó un punto de inflexión clave, permitiendo que el público conociera de cerca su personalidad y madurez. En este contexto de alta exposición mediática, el joven decidió romper el silencio y profundizar en un aspecto de su vida privada que siempre generó interrogantes: la compleja relación con la familia Menem.

Con total honestidad, el hijo de Cecilia Bolocco expuso las dificultades que enfrentó para construir un lazo sólido con el entorno del expresidente argentino, revelando el trasfondo de un distanciamiento que se volvió definitivo con los años. Según contó en una entrevista, el quiebre definitivo y la falta de comunicación fluida con sus allegados en la Argentina representan una realidad que afectó profundamente su bienestar emocional durante mucho tiempo.

Al rememorar, el joven confesó con total crudeza la frustración que le generaba este escenario adverso. "Mi relación con los Menem nunca fue fácil, me hubiera encantado que sí lo fuese. Pero, no quiero buscar excusas ni razones. No se dio, no funciono”, explicó. Esta desconexión no solo afectaba los momentos cotidianos, sino que se volvía dramática durante los episodios más críticos de la salud de Carlos Menem.

Máximo Bolocco y la familia Menem

La relación de Máximo Bolocco con la familia Menem

El aislamiento al que fue sometido Máximo Bolocco con respecto a la familia Menem quedó en evidencia en los momentos de mayor incertidumbre médica. El joven relató: "Me hacía mal, me duele un montón. No quiero meterme mucho en el tema, pero cuando lo internaron a mi papá yo me enteré por las noticias. Le escribí a sus custodios, que antes me respondían, y, curiosamente, me dejaron de responder. Le tuve que escribir a Susana, que es la señora del hermano de mi papá, que tampoco me dio respuestas, porque no sabía qué estaba pasando”. Frente a la hostilidad y el silencio del entorno, admitió tuvo que tomar decisiones complejas para resguardar su propia salud mental, especialmente cuando debió enfrentar sus propios problemas médicos.

El distanciamiento definitivo se consolidó en la época en que le diagnosticaron un tumor cerebral, un período de máxima vulnerabilidad en el que las vías de comunicación se cerraron por completo por parte del entorno paterno. Recordando la última etapa de contacto y el colapso de la relación, detalló: "Preferí evitar problemas y no pensar tanto. No tenía nada que pudiera hacer. Tiene que ver un poco con lo que pasó. En mayo del 2018, fui a verlo de sorpresa, y se puso a llorar. En noviembre me diagnosticaron el tumor. Igual tampoco tuve un teléfono para comunicarme, solo el de su alrededor, y ese año pararon de responderme. De ahí, todo se fue para abajo. De derrumbó”.

Hoy, con una mirada reflexiva y resiliente, Máximo Bolocco asume con madurez que existen fracturas que el tiempo no puede sanar, concluyendo con resignación: "Hay cosas que no tienen respuestas, no tienen solución”.

A.E