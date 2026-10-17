Así es la vida de Karen Blau, la nueva novia de Máximo Menem: 12 años mayor, emprendedora y amante del surf

La vida sentimental de Máximo Menem, hijo de Cecilia Bolocco y el expresidente argentino Carlos Menem, despertó interés después de que se conociera su relación con Karen Blau, una diseñadora chilena que desarrolló su carrera dentro de la industria de la moda. Las primeras fotografías juntos comenzaron a circular en las redes sociales y llamaron la atención por los 12 años de diferencia de edad.

Aunque su nombre adquirió mayor repercusión durante los últimos días, la emprendedora cuenta con una trayectoria profesional propia que incluye una experiencia televisiva y la creación de una marca de indumentaria. La pareja comenzó a generar comentarios después de una escapada reciente, donde disfrutó de un fin de semana y compartió algunas imágenes de su estadía.

Quién es Karen Blau, la nueva novia de Máximo Menem

Karen Blau estudió Ingeniería Comercial y luego orientó su carrera hacia la dirección creativa y el mundo de la moda. Su interés por los deportes acuáticos también influyó en el desarrollo de un proyecto personal, que comenzó con una propuesta de prendas especialmente pensadas para la playa.

Karen Blau desarrolló un interés profundo por los deportes acuáticos (Instagram).

Una de sus grandes pasiones es el surf, una disciplina que practica habitualmente y que ocupa un lugar destacado entre sus publicaciones. En su perfil comparte fotografías sobre las olas, diferentes paisajes costeros y momentos relacionados con esta actividad, que terminó convirtiéndose en una inspiración para su carrera.

A partir de esa afición, la chilena fundó Caledonia, su propia marca de ropa, que comenzó ofreciendo bikinis y trajes de baño confeccionados bajo un concepto sustentable. La propuesta estuvo vinculada con su interés por encontrar diseños diferentes y desarrollar prendas relacionadas con el estilo de vida costero.

Con el paso del tiempo, el negocio comenzó a expandirse y en julio de 2024 inauguró su primera tienda física. Posteriormente, amplió su catálogo hacia nuevas colecciones y dejó de concentrarse exclusivamente en la indumentaria de playa, incorporando materiales como el algodón pima.

El pasado televisivo de Karen Blau y su crecimiento como empresaria

Antes de consolidarse en el sector textil, Karen Blau participó en la primera temporada de El discípulo del chef, el programa gastronómico emitido por Chilevisión. Durante su paso por el reality, consiguió una experiencia que le permitió darse a conocer entre los espectadores chilenos.

Karen Blau participó en la primera temporada de El discípulo del chef

Después de aquella aparición, la diseñadora continuó enfocada en el desarrollo de su negocio, que actualmente constituye una de sus principales actividades profesionales. Su interés por la dirección creativa también quedó reflejado en las distintas colecciones que fue incorporando a la firma.

La ingeniera comercial explicó que su negocio había comenzado a partir de la necesidad de encontrar trajes de baño diferentes para practicar su deporte favorito. Además, reveló que ya no confecciona bikinis y que actualmente trabaja en una nueva línea de ropa elaborada en Perú.

Cómo comenzó el romance de Karen Blau con Máximo Menem

La relación entre Karen Blau y Máximo Menem comenzó a trascender públicamente después de que ambos compartieran fotografías en uno de sus viajes. Entre los registros aparecieron imágenes durante una salida gastronómica y momentos de cercanía que despertaron comentarios sobre la posibilidad de que estuvieran iniciando un noviazgo.

Máximo Mánem y Karen Blau

La empresaria prefirió mantener su intimidad fuera de la exposición pública. "Esto forma parte de mi vida privada y no quiero exponer nada", expresó, antes de señalar que estaba concentrada en sus diseños y nuevos proyectos. También aseguró encontrarse "tranquila y feliz" en el plano personal.

La confirmación del romance llegó durante la participación de Cecilia Bolocco en un programa llamado Vértigo, donde fue consultada sobre la relación sentimental de su hijo. La conductora se mostró contenta con esta nueva etapa y aseguró que lo observa más tranquilo desde que comenzó el noviazgo.

Al referirse a la diferencia de edad, ella respondió con humor y recordó su propia historia sentimental con el expresidente argentino. También reconoció que le gustaría convertirse en abuela, aunque aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente a los protagonistas.

Máximo Ménem y su novia Karen Blau

De esta manera, Karen Blau y Máximo Menem atraviesan una nueva etapa sentimental que ya recibió el reconocimiento público de la familia. Mientras el romance despierta interés por la diferencia de edad y el vínculo con la familia del exmandatario argentino, la diseñadora chilena continúa desarrollando su marca de indumentaria y compartiendo su pasión por el surf.