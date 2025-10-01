La situación procesal de Morena Rial se agrava con el correr de las horas. Esta mañana, en Desayuno Americano (América TV) aseguraron que la hija de Jorge Rial fue trasladada a un penal de mediana seguridad en las afueras de Magdalena. Al parecer, hasta que su abogado pueda conseguir la prisión domiciliaria, la influencer deberá pasar los días tras las rejas junto con otras reclusas.

Trasladaron a Morena Rial a un penal de mediana seguridad

“Último momento: trasladan a Morena Rial al penal de Melchor Romero, a las afueras de La Plata”, comenzó diciendo Carlos Salerno al magazine matutino. De inmediato comenzó a desmenuzar los pormenores del destino de la influencer. “El detalle que me cuentan es que, obviamente, después de tantos incumplimientos, y tantas detenciones -que te llevaban a una comisaría o a una alcaidía-, el Juez dijo ´basta´, el Fiscal dijo ´basta´ y en este momento está yendo con la Policía de Tigre a lo que es la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena”, afirmó con contundencia el periodista. Asimismo, reveló: “Morena Rial pasará sus días hasta el juicio estará en la cárcel”.

Morena Rial | Twitter

Tras esta decisión del Poder Judicial, se especula con la posibilidad de que su hijo Amadeo de tan sólo 9 meses, esté junto a su madre en el pabellón maternidad. “Quién cuidará al bebé ahora, ¿no? Es un contexto verdaderamente delicado que una mamá esté lejos de su bebé. ¿Su bebé va a ir a la cárcel?”, se preguntó el portador de la primicia.

Pamela David esbozó la idea de que esta medida podría constituir en una represalia para el conductor radial quien manifestó su ferviente oposición a la gestión de Javier Milei. “¿Siempre actuó así la justicia o ahora porque es Rial y está en contra del Gobierno?”, lanzó la presentadora del ciclo. “Tuvieron bastante contemplación en este caso. Quizás porque sea la hija de Rial y quizás ahora en este contexto quisieron darle curso a esto”, señaló Salerno.

Renunció el equipo de abogados que defendía a Morena Rial

En este contexto, el periodista Luis Bremer leyó un diálogo que mantuvo con Miguel Ángel Pierri, el abogado que llevaba el caso de la hija adoptiva del presentador. Respecto a lo narrado, el jurista se mostró limitado ante la insolencia de la procesada. “No dio cumplimiento a los continuos reclamos de mi equipo a que diera cumplimiento a las exigencias asumidas al tiempo de su libertad. La documental acercada era defectuosa respecto de estas nueve incomparecencias de Morena Rial. No comparecía ante el Tribunal con excusas inadmisibles. Soy muy amigo de su padre quien hacía esfuerzos superiores. Recomendé una terapia urgente a través de servicios públicos de salud y una detención en domicilio. La acompañé día y hora…”, dijo el mediático letrado.

No obstante, reveló un sentimiento que la mantendría en una situación crítica de salud mental: “Está enferma. Se siente frustrada, según sus dichos. No acata. Prefiero dar un paso al costado”. Finalmente, concluyó: “Antes hablé inextenso con el Fiscal Doctor Ferrari y con su padre y dimití. Se cumplió un ciclo, quise evitar que la envíen a un penal, pero no nos dejó espacio de maniobra”.

Morena Rial | Instagram

De esta manera, Morena Rial estará compartiendo celda con internas que cometieron diversos delitos, esperando allí su prisión preventiva hasta llegar a juicio. Hasta el momento, las expectativas están puestas en el pequeño Amadeo, ya que, si bien está a cargo de su tía Rocío Rial y de su abuelo, el contacto con su madre sería lo primordial. La decisión familiar radicará en velar por el bienestar del niño ante estas adversidades que enfrenta su madre.

NB