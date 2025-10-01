Amalia de Holanda comienza con formación militar: por qué marca un antes y después en la realeza

La princesa Amalia dio inicio a su formación militar a través de un programa que busca consolidar la relación entre la sociedad y el ejército de Holanda. Esta decisión la convierte en la primera mujer de la Casa Real de los Países Bajos en recibir este tipo de instrucción, lo que para sus padres Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro significa un gran orgullo.

Tras su regreso de Estados Unidos, donde participó de jornadas sobre salud financiera global organizadas por la ONU acompañada de su madre Máxima Zorreguieta, Amalia de Holanda tomó una importante decisión que la posiciona como la primera persona de sexo femenino, que pertenece a la realeza holandesa, en comenzar una formación militar.

El servicio de información gubernamental (RVD) brindó la noticia de que la joven de 21 años participará en el Defensity College, que depende de las fuerzas armadas neerlandesas, para recibir instrucción militar. Además, trascendió que la heredera al trono tenía pensado incorporarse hace un tiempo, pero su lesión en el brazo tras caerse de un caballo impidió que esto fuera así y retrasó su incorporación a los entrenamientos.

Esta nueva formación en su agenda educativa es a tiempo parcial y permite que los estudiantes asuman labores temporales como reservistas mediante prácticas en diferentes áreas del Ministerio de Defensa. El tiempo máximo para desempeñar estas tareas es de tres años y su objetivo principal es reforzar los vínculos entre el ejército y la población holandesa. Asimismo, se encuentra pensado para que los jóvenes continúen con su formación académica y al finalizar puedan elegir quedarse en reserva o seguir una carrera en defensa.

De acuerdo a la información que brindó La Casa Real, la princesa ya envió su solicitud al Defensity College y espera poder incorporarse a las actividades físicas una vez que obtenga el alta de su equipo médico. Por el momento, la futura reina podrá comenzar con las clases teóricas y asumir un puesto de trabajo como estudiante en prácticas en el Estado Mayor de la Defensa.

Esta decisión tomada por la princesa Amalia es toda una novedad y motivo de celebración para sus padres, la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro, no solo por su valor simbólico sino porque la convierte en la primera mujer de la realeza de Holanda en incorporarse a las Fuerzas Armadas. De hecho, era, hasta ahora, la única heredera real europea que no había recibido instrucción militar, a diferencia de Leonor, Isabel de Bélgica o Ingrid de Noruega.

Además, La Casa Real explicó que su formación militar no tendrá retribución económica y que sus funciones serán voluntarias. En este sentido, el Ministerio del Interior agregó que la princesa Amalia desea llegar a ser marinera de tercera clase en la Marina Real de los Países Bajos y desempeñarse en el puesto de soldado de tercera clase en el Ejército del Aire y la Fuerza Aérea.

A este nuevo comienzo en la vida de Amalia se suma que, luego de concluir sus estudios en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) en la Universidad de Ámsterdam, iniciará el grado en Derecho Holandés en la misma institución educativa, según dio a conocer el servicio de información gubernamental (RVD). Sin dudas, se vendrán meses agitados para la princesa al enfrentar este desafío que combina la formación militar con su nueva carrera universitaria.

En resumen, Amalia de Holanda comienza con formación militar y marca un antes y después ya que se convierte en la primera mujer en unirse a las Fuerzas Armadas siendo parte de la realeza de los Países Bajos, algo que hasta ahora no había ocurrido porque no es obligatorio y que habla de su preparación para su futuro rol como reina.