Aseguran que Juli Poggio habría conquistado a un ganador de los Martín Fierro 2025: quién es

La gala de los premios Martín Fierros 2025 sigue dando de qué hablar. Esta vez no por quienes fueron los grandes ganadores del galardón más codiciado por todos o por los que se quejaron por no haberlo logrado, sino por los detrás de escena que dejó a figuras como Juli Poggio en el ojo mediático tras haberla visto a “los besos” con uno de los grandes homenajeados de la noche.

Juli Poggio conquistó a un ganador de los Martín Fierro

Este martes en LAM (América TV), Pepe Ochoa brindó detalles de lo que habría sido una apasionada noche entre Juli Poggio y uno de los grandes ganadores de los premios Martín Fierro 2025. La ex Gran Hermano había asistido a la premiación como rostro de uno de los principales formatos televisivos que estaba nominado. Así, la influencer asistió con un vestido divino ceñido al cuerpo y con aberturas sugerentes y una cola de sirena que dejó impactados a más de uno. Entre ellos, el famoso presentador en cuestión.

Juli Poggio | Instagram

“Ayer fuimos a un boliche después de ganar el premio. Estuvimos en un after divino en el que vimos una situación, y alguien me dice ‘¿A que no sabés quién entró a una de las habitaciones del piso 8?’”, comenzó diciendo el periodista de espectáculos en el ciclo que conduce Ángel De Brito. Abriendo el debate en el panel, complementó: “Empiezo a atar cabos. (…) Una de nuestras productoras vio esa situación. Y cuando me llega el dato empiezo a preguntar si habían visto tal o cual cosa, coincidía con que este personaje estaba entrando a un cuarto (…) y ese cuarto era de la chica con la que se habían besado anteriormente”.

El enigmático se terminó de revelar cuando el portador de la noticia lanzó que Martín Salwe era el hombre que conquistó los ojos de la exparticipante de GH. De esta manera, el integrante de Pasó en América habría estado a los besos con la simpática joven.“Está bien porque ella tiene relación abierta con el novio”, agregó Yanina Latorre.

Finalmente, Ochoa añadió más detalles del sorpresivo encuentro: “Ella fue a la habitación. Él disimuló. Lo que pasaba es que como él no estaba autorizado a una habitación, necesitaba encontrar la manera de subir. Juli habilitó a Salwe a subir y pasaron toda la noche juntos”. No obstante, el panelista Fefe Bongiorno recurrió al testimonio de uno de los involucrados y leyó un mensaje que le llegó a su celular: “Ahí le pregunté a Juli por esta situación. Me dice ‘Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos’”. Sin embargo, en el escrito confesó que la cosa no pasó a mayores y que volvió a su cuarto: ’Me fui a dormir a la habitación con una amiga’”.

Martín Salwe | Instagram

La palabra de Martín Salwe sobre los rumores con Juli Poggio

Luego de que se diera a conocer esta situación en la que lo vio a Martín Salwe y Juli Poggio acaramelados, el comunicador brindó detalles de los hechos. "Lo de Juli Poggio fue un besito. Después fui al Hilton a buscar las cosas que dejé en recepción. Nadie subió nada a ningún lado. No fui al octavo piso", dijo en Pasó En América mientras sus compañeros de equipo comenzaban a interrogarlo sin parar. De inmediato confesó que esta actitud de la actriz es común en ella: "Siempre da piquitos Juli Poggio; ella jode con eso para sellar la amistad. Dormí en mi casa". Y repitió: "El piquito es para sellar la amistad, de 'me caes bien', y fue por eso". Según narró el conductor, ambos hicieron una campaña deportiva juntos, por eso sus "cuerpos se conocían de antes".

La gala de los Martín Fierro reúne a imponentes figuras del medio artístico. La premiación permite que muchos de ellos se conozcan personalmente y compartan charlas que escalan a un nivel mayor. Por lo que Juli Poggio no dejó pasar la oportunidad de conocer a gente nueva y pasar un buen rato con en buena compañía sabiendo que su noviazgo le da estas licencias de traspasar los límites de la monogamia.

NB