De Cara Delevigne a Andie MacDowell: Luisana Lopilato mostró su lado más cholulo trabajando con las mejores celebridades internacionales

Luisana Lopilato es una de las actrices argentinas que se volvió internacional, tras comenzar su vida en Canadá. La artista llegó a trabajar con reconocidas marcas y en importantes películas que dieron la vuelta al mundo. Es por eso que fue una de las invitadas en la Semana de la Moda de París, para desfilar y mostrar sus conocimientos en la pasarela. Sin embargo, también demostró ser cholula al trabajar y tomarse divertidas fotos con importantes celebridades.

Luisana Lopilato en la Semana de la Moda

Luisana Lopilato mostró su lado más cholulo trabajando con las mejores celebridades internacionales

La Semana de la Moda europea reúne a las mejores celebridades de todo el mundo, en diferentes capitales fashionistas. Marcas de ropa, accesorios o maquillajes demuestran que lo fashion no solo está en la prenda, sino en todo lo que lo convierte en un look. Luisana Lopilato fue parte de este exclusivo evento, donde trabajo con importantes mujeres de la escena del cine y el modelaje, tal como Cara Delevigne y Andie MacDowell.

Luisana Lopilato, Cara Delevigne

Luisana Lopilato, Andie MacDowell

Como toda fanática del arte, la argentina mostró su lado más cholulo, al momento de juntarse con grandes celebridades, y no perdió su oportunidad para poder mantener conversación con ellas y sacarse increíbles fotografías que compartió en sus historias de Instagram. Además de la modelo y la actriz, posó junto a Eva Longoria y Jane Fonda, durante la previa y el después del esperado desfile de L'Oreal Paris, marca en la que ella es embajadora.

Luisana Lopilato, Jane Fonda

En su cuenta de Instagram, compartió un video del detrás de escenas, donde se mostraba manteniendo conversaciones con ellas y muchas más modelos reconocidas. Rápidamente las fotos con las mujeres celebridades se viralizaron en redes sociales, y muchos de sus seguidores no dudaron en destacar el nivel al que llegó la actriz, tras años de arduo trabajo en el cine nacional e internacional. Finalmente, desfiló con un vestido total red de estilo cut out y mostró su carisma que la acompaña, no solo en su trabajo actoral, sino también en las pasarelas.

Luisana Lopilato, Eva Longoria

Luisana Lopilato vivió un momento épico en su día en la Semana de la Moda de París, y trabajo con las mejores celebridades internacionales. En sus redes sociales, no dudó en compartir los mejores recuerdos, al igual que sus sensaciones de estar en una de las pasarelas más icónicas, con acompañantes de lujo. Algunas de ellas no dudaron en repostear la foto que la actriz compartió, demostrando una relación más cercana de lo que se creía.

A.E