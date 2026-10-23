Así fue el mega cumpleaños de Kim Kardashian: torta XL, rodeada de estrellas y dos vestidos de alto impacto

Las celebraciones de cumpleaños de las Kardashian suelen destacarse por sus puestas en escena, sus invitados y los detalles cuidadosamente elegidos para cada ocasión. A lo largo de los años, la familia convirtió estas reuniones en acontecimientos que despiertan interés más allá de su círculo cercano, y el festejo de Kim Kardashian volvió a demostrarlo.

Así celebró Kim Kardashian su cumpleaños

La empresaria celebró sus 46 años en el restaurante Baldi, ubicado en el hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills, California, junto a familiares y amigos cercanos. La reunión tuvo una ambientación especial, una cena con un menú de varios pasos y una propuesta de moda que no pasó inadvertida pues, la socialité eligió dos vestidos vintage de Paco Rabanne para una misma noche.

La decoración de bosque encantando que eligió Kim Kardashian

Para la ocasión, Kim Kardashian eligió una decoración que recreó un bosque encantado. Pequeños árboles, arreglos florales en tonos rosas y blancos y velas distribuidas por el espacio dieron forma a una puesta en escena delicada, con una iluminación tenue que acompañó el encuentro en el restaurante.

El cumpleaños se realizó en un restaurante de Beverly Hill

La cena comenzó con una ensalada de alcachofas, hinojo y pecorino suave, seguida de tortellini de maíz dulce con mascarpone y mantequilla de trufa. Para el plato principal, hubo dos alternativas: un New York steak de wagyu australiano o lenguado de Dover con salsa de limón. Las guarniciones incluyeron papas asadas con romero y salvia, espinacas al vapor con aceite de oliva y limón y coliflor asada. El cierre llegó con una torta cubierta de frambuesas, elegida para acompañar el momento en el que la empresaria sopló las velas.

Quiénes estuvieron presentes en el cumpleaños de Kim Kardashian

Entre los asistentes al cumpleaños de Kim estuvieron Kris Jenner y sus hijas Kourtney, Khloé y Kylie Kardashian. También participó Rob Kardashian, cuya presencia llamó la atención por su habitual bajo perfil y por mantenerse alejado de las apariciones públicas. En cambio, Kendall no apareció en las imágenes difundidas de la celebración, una ausencia que despertó preguntas entre los seguidores de la familia. Lewis Hamilton tampoco se sumó a la cena en Beverly Hill. Su ausencia en la reunión familiar se produjo mientras se preparaba para participar en el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos.

Kim Kardashian estuvo rodeada de sus seres queridos

Kim Kardashian celebró junto a sus amigos y familiares

Además de la celebración, la empresaria recibió mensajes de cariño de parte de su familia. Kris Jenner le dedicó unas palabras en las que destacó su compromiso con las personas que ama, su capacidad para perseguir sus sueños y su papel como madre. Khloé Kardashian, por su parte, compartió su felicitación unos días después. En su mensaje, recordó las experiencias que atravesaron juntas, tanto los momentos de alegría como aquellos en los que tuvieron que apoyarse para seguir adelante. "Hay algo muy especial en tener a alguien que conoce toda tu historia porque ha estado ahí, viviéndola contigo", escribió.

Los dos vestidos vintage que eligió Kim Kardashian

Para llegar al restaurante, Kim Kardashian eligió un vestido corto de malla metálica en color verde oliva, con escote pronunciado, abertura lateral y detalles de pedrería. El diseño pertenece a Paco Rabanne y forma parte de la colección de alta costura otoño de 1996, una elección vintage que aportó un sello particular a su look. Completó el conjunto con un tocado a juego y sandalias negras de tacón, en una combinación que mantuvo el protagonismo en el vestido. La textura metálica y los detalles brillantes reforzaron la presencia del diseño, que se destacó entre las imágenes que la empresaria compartió de la noche.

Los dos vestidos vintage que eligió Kim Kardashian

Sin embargo, ese no fue el único atuendo que lució durante la celebración. Una vez dentro del establecimiento, Kim Kardashian cambió el modelo verde por otro prácticamente idéntico, pero en color rojo. La elección de dos versiones del mismo diseño permitió mantener una misma línea estética con una variación de color y convirtió el cambio de vestuario en otro de los detalles destacados de su cumpleaños número 46.